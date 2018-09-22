'İbrahim Tatlıses'in medyumu'nu öldüren sanıklara verilen cezayı Yargıtay bozdu/ Ek fotoğraf

'İbrahim Tatlıses'in medyumu'nu öldüren sanıklara verilen cezayı Yargıtay bozdu/ Ek fotoğraf

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