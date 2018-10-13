İbrahim Kalın'ın amcası son yolculuğuna uğurlandı

ERZURUM'da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın hastanede tedavi görürken yaşamını yitiren amcası Mehmet Kalın (84), kılınan cenaze namazını ardından toprağa verildi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde KOAH rahatsızlığı sebebiyle 3 haftadır tedavi gören Mehmet Kalın bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın amcası Mehmet Kalın için Palandöken ilçesine bağlı Solakzade Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Milletvekili Recep Akdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazına Ankara'dan yola çıkan İbrahim Kalın yetişemedi. Amca Mehmet Kalın, cenaze namazı sonrası Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Amcasının cenaze namazına katılamayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, THY'nin tarifeli uçağıyla saat 17.00'de Erzurum'a geldi. Kalın'ı havalimanında Vali Yardımcısı ve aynı zamanda Aziziye Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu ve Emniyet Müdürü Mehmet Arslan karşıladı. Kalın, havalimanından Palandöken İlçesi Mevlana Caddesi'ndeki amcasının evine gitti. Kalın, amcasının vefatı sebebiyle vatandaşlardan gelen taziye dileklerini kabul etti.



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