İBB’den okul servislerine sıkı denetim

İSTANBUL, () - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Trafik Zabıta ekipleri okul servis araçlarını yakın takibe aldı. Öğrencilerin huzur ve güvenliği için il genelinde başlatılan denetimlerde bin 846 servis aracı incelendi, 67 şoför hakkında tutanak tutuldu.

2018-2019 yılı eğitim öğretim yılının başlamasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) okul servis araçlarını yakın takibe aldı. Her gün milyonlarca öğrencinin kullandığı okul servis araçlarının gerekli şartlara uygun olup olmadığı tek tek denetlenmeye başlandı.

İSTANBUL ZABITASI GÖREV BAŞINDA

İBB Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı Trafik Zabıta ekipleri Başkan Mevlüt Uysal’ın talimatıyla okul servis araçlarına yönelik denetim başlattı. Öğrencilerin okul ve ev güzergahlarında güvenli bir şekilde yolculuk yapabilmelerini sağlamak, okul servis araçlarının gerekli şartlara uygun olup olmadığını incelemek için başlatılan denetimler il genelinde sürdü. Bunun için okula gidiş-geliş güzergahlarında Trafik Zabıta ekipleri konuşlandırıldı.

Ekipler, okul servislerinde yol güzergâh izin belgesinin ve şoförün sistemde kayıtlı olup olmadığını, fazla veya az koltuk sayısını, emniyet kemerlerini, Alo 153 yazısını, ücret tarifesinin görünür yerde olmasını, cam kırma-imdat çekicinin olup olmadığını, sigara içilmez levhasının görünür yerde olup olmadığını, okul taşıtı ikaz lambası gibi can ve mal güvenliği için gerekli tüm hususların mevcudiyetini denetlediği belirtildi.

67 OKUL SERVİSİ ŞOFÖRÜ HAKKINDA TUTANAK TUTULDU

İstanbul genelinde 26 farklı noktada eş zamanlı olarak başlatılan denetimlerde bugüne kadar 145 okula bağlı çalışan bin 846 okul servis aracı incelendi. İncelemeler sonucunda eksikliği tespit edilen 67 okul servis aracı şoförü hakkında; 1608 sayılı kanuna istinaden tespit tutanağı tutuldu. Tutanaklar gerekli cezai işlem yapılmak üzere İBB Encümeni’ne gönderildi.

ŞOFÖR VE ARAÇ BİLGİLERİ İNTERNETTEN SORGULANACAK

Ayrıca İBB, bu yıl ilk defa devreye aldığı hizmetle servis araçlarını, servis şoförlerini ve servis ücretlerini internetten sorgulama imkanı sunuyor.

Veliler, https://tuhim.ibb.gov.tr/ adresinden servis sorgulaması yaparak servisler hakkında tüm bilgileri ve servis ulaşım ücretlerini öğrenebilecek. Siteye giren veli karşısına çıkan “KAYITLI ŞOFÖR SORGULAMA’’ ile şoför bilgilerine ulaşarak şoförün sistemde kayıtlı olup olmadığını öğrenebilecek. Şoför sisteme kayıtlı ise; “Servis Taşımacılığında Şoförlük Yapmaya Uygundur” ibaresi ekranda görünecek. Ayrıca veliler, evden okula kadar mesafe hesaplanıp servis ücretinin ne kadar olduğu kolaylıkla öğrenilebilecek.

(FOTOĞRAFLI)