İAÜ kurumsal yönetim derecelendirme notunu yükseltti

İSTANBUL(İHA)- İSTANBUL Aydın Üniversitesi, geçtiğimiz nisan ayında aldığı kurumsal yönetim derecelendirme notunu 6 ay içinde yükseltti. Başarıyı tescilleyen sertifika, panel öncesinde gerçekleştirilen törenle takdim edildi.

Kurumsal yönetim derecelendirmesi yaptıran Türkiye’deki ilk üniversite olan İstanbul Aydın Üniversitesi, bir derecelendirme dönemi bitmeden, 6 ay içinde notunu yükseltmeyi başararak bir ilke imza attı. “İş Dünyası ve Akademik Açıdan Kurumsal Yönetim Uygulamaları” başlıklı panel öncesinde, Saha Rating Yönetim Kurulu Başkanı Sühan Seçkin tarafından takdim edilen sertifikayı üniversite adına Rektör Prof. Dr. Yadigâr İzmirli ve Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın teslim aldı.

İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde yer alan araştırma merkezlerinden Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik (KURSAM), Enerji Politikaları ve Piyasaları (EPPAM) ve Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezleri (AFAM) ortaklaşa düzenlediği “İş Dünyası ve Akademik Açıdan Kurumsal Yönetim Uygulamaları” panelinde ise, iş, akademi ve bürokrasi dünyasından önemli isimler yer aldı. Etkinlik kapsamında Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Ödülleri de sahiplerini buldu.

“ÜNİVERSİTEMİZ BU NOKTAYA, BU BAŞARIYA TESADÜFEN GELMEDİ”

Kurumsal derecelendirmeyle ilgili İstanbul Aydın Üniversitesi’nin ilk kurum olduğunu söyleyen Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın şunları söyledi:

"Bugün burada yapılan çalışma aslında bir kültürün yaygınlaşması, oluşması ve gelişmesiyle ilgili. Dolayısıyla kalite anlayışının kapıdaki güvenlikten yukarıdaki kafeteryasına, lavabolarından ofisine kadar her tarafa yayılması gerektiği bir anlayışın hâkim olması gerekiyor. Öğretim elemanları ve öğrencileriyle bu kültür anlayışını anlatmak ve aktarmak için buradayız. Yarın görev yapacakları kurumlarda bu anlayışı hâkim kılmaları için yapılan bir çalışma olduğunu belirten Dr. Mustafa Aydın, “Her ne iş yaparsanız yapın kuralı, ilkesi, prensipleri olması lazım. Biz de bu ilkelerle yolumuzda yürüdük."

“DÜNYADA KURUMSAL DERECELENDİRME YAPTIRAN İLK TÜRK ÜNİVERSİTESİYİZ”

Misyonu ve vizyonu, stratejik hedefleri ile kurumsallaşmayı, kaliteyi ve değişimi kendine hareket noktası olarak benimsediğini söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Yadigar İzmirli, “10 Nisan 2018 tarihinde aynı anlayış doğrultusunda bir ilke daha imza attıklarını ve akademik dünyada kurumsal derecelendirme yaptıran ilk Türk üniversitesi olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyerek şunları ekledi: “Derecelendirme dönemi bitmeden yani 6 aylık bir süre içerisinde üniversitemizde gerçekleştirmiş olduğumuz iyileştirme çalışmalarımız ve hayata geçirilen projelerimiz doğrultusunda kurumsal yönetim derecelendirme notumuzu yükselterek bu alanda önemli bir başarıya daha imza atmış bulunuyoruz" diye konuştu.

“ÖNEMLİ İLKLERE İMZA ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Kurumsal yönetim uygulamalarını hayata geçirme konusunda ki başarısını göstermek amacıyla Türkiye’de ve dünyada ilk kez kurumsal yönlendirme derecesi yaptıran üniversite olduklarını söyleyen Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik UAM Müdürü Öğr. Üyesi Dr. Adil Salepçioğlu, “Bu başarıyı daha önce 10 Nisan 2018 de düzenlediğimiz bir konferansla kamuoyu ile paylaşmıştık. Bugün ise Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuzu bir derecelendirme dönemi daha bitmeden tekrar arttıran ve yükselterek bu başarısını bir kez daha gösteren üniversite olmayı hedefliyoruz. İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak iş dünyası ve akademik camiayı bir araya getirdiğimiz bu konferansımızda önemli ilklere imza atmaya devam edeceğiz. Kurumsal derecelendirme yaptıran ilk üniversiteyiz” ifadelerini kullandı.