Hurda toplayarak geçinen 2 çocuk annesine yardım eli uzandı

Nedim KOVAN/ORDU, () - ORDU'da el arabasıyla sokaklardan topladığı demir, metal hurda ve atık kartonları satarak elde ettiği gelirle ailesinin geçimini sağlayan 2 çocuk annesi Hanife Akdemir'e (53) yardım eli uzatıldı. Eşi rahatsız olduğu için çalışamayan, Akdemir'e Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından gerekli yardımların yapılacağı, ayrıca aşevi aracılığıyla her gün sıcak yemek yardımında bulunulacağı açıklandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan ve sokaklardan topladığı, atık karton, demir ve metal hurdaları satarak elde ettiği gelirle geçimini sağlayan Hanife Akdemir'in zorlu yaşam mücadelesi Demirören Haber Ajansı kameralarına yansıdı. Akdemir'in durumunun ortaya çıkmasının ardından Ordu Valiliği ve Altınordu İlçe Kaymakamlığı da, harekete geçerek, hurda toplayarak geçimini sağlayan Akdemir'e sosyal yardımlarda bulundu.

4 BİN 240 TL YARDIM YAPILDI

Ordu Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, Hanife Akdemir'in eşinin tedavisi ve acil ihtiyaçlarının karşılayabilmesi için Valilik imkanlarıyla 2 bin TL, Altınordu SYDV'den bin TL, Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nce bin 240 TL olmak üzere aileye toplamda 4 bin 240 TL nakdi yardımda bulunulduğu, ihtiyaçları doğrultusunda gerekli ayni ve nakdi yardımların yapılacağı da belirtildi.

HER GÜN SICAK YEMEK YARDIMINDA BULUNULACAK

Altınordu Kaymakamlığı ise, Hanife Akdemir'in başka yerde ikamet eden gelini ve torunlarına da vakıf tarafından 2018-2019 yılları içerisinde çeşitli tarihlerde sosyal ve nakdi yardımlar yapıldığının ifade edildiği açıklamada, "İlk defa 2019 yılı Şubat ayı başında Kaymakamlığımıza yardım talebinde bulunan Hanife Akdemir’e de ayni yardımda bulunulmuştur. Bundan sonra da ihtiyaçları doğrultusunda gerekli ayni ve nakdi yardımlar yapılacaktır. Aileye, Kaymakamlığımıza bağlı aşevinden her gün sıcak yemek yardımında bulunulacaktır. Ayrıca, Altınordu Sosyal Hizmet Merkezimizce de Akdemir ailesine gerekli yardım ve destek sağlanacaktır" denildi.

