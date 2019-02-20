Hümeyra, 5 gün sonra eve döndü

Semih ŞAHİN/BURSA, () - BURSA'da 5 gün önce arkadaşıyla gezmeye çıktıktan sonra kaybolan 14 yaşındaki Hümeyra K., gece saatlerinde evine döndü. Kızlarını karşısında gören aile sevinç gözyaşlarına boğuldu.

Merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde yaşayan Zakire- Süleyman K. çiftinin kızları Hümeyra, cumartesi günü, Elif S. adlı kız arkadaşının evine gitti. Bir süre sonra iki arkadaş, gezmek için dışarı çıktı. Elif gece eve dönerken Hümeyra ise ortadan kayboldu. Kızlarına ulaşamayan aile durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri ve aile üyelerinin her yerde aradığı Hümeyra, dün gece evine döndü. Kızlarının eve döndüğünü gören aile sevinç gözyaşlarına boğuldu.

İddiaya göre Hümeyra, kayıp olduğu 5 gün boyunca 25 yaşındaki Ahmet D. isimli gencin yanında kaldı. Pedagog eşliğinde ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenilen genç kızın ailesine bir şey anlatmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken Ahmet D.'nin de gözaltına alındığı bildirildi.



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