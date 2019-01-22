Hükümlüler yarıyıl tatilinde Salihli'deki okulları yeniliyor

MANİSA'nın Salihli ilçesinde denetimli serbestlik altındaki 20 hükümlü, yarıyıl tatilinde okullarda, boya badana ve tadilat işleri ile fidan dikimi yapıyor.

Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde yarıyıl tatilinde 'denetimli serbestlik' altındaki hükümlüler, Salihli ilçesindeki 7 okulu, boya badana ve tadilat ile fidan dikimi yaparak, yenileyecek. Hükümlülerin 'hem mahkumiyetlerini tamamlaması hem de topluma kazandırılması' amacıyla hazırlanan proje kapsamında ilk olarak Durasıllı Şehit Mustafa Kozak İlkokulu yenilendi. Hükümlülerin okuldaki çalışmalarını, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ile Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, Salihli Denetimli Serbestlik Müdürü Abdullah Yılmaz, Okul Müdürü Murat Güven, okula adı verilen şehit Mustafa Kozak'ın babası Hasan Kozak, annesi Gülşen Kozak ile kız kardeşi Sümeyra Kozak izledi. Hükümlülerden Süleyman Pire, "Kamuda sekiz saat çalışmak kaydıyla cezamı tamamlıyorum. Kamuya yararlı olarak çalışmak gerçekten çok güzel bir duygu. Hem insanlarla içiçe oluyorsun hem de faydalı bir hizmet sunuyorsun" dedi.

Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu da çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Yaklaşık 20 hükümlümüzle birlikte, okulumuzun bahçesine hem ağaç dikimi yapılıyor hem de dersliklerde boya badana, tadilat ile sıraların zımparalanması işlemi gerçekleştiriliyor. Bu okulumuzdaki çalışma tamamlandıktan sonra belirlenen diğer 6 okulumuzda da aynı çalışma yürütülecek. Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğümüz, yaklaşık 2 yıldan bu yana ilçemiz bünyesindeki tüm okullarda bu çalışmaları yürütüyordu. 2017-2018 yılında 16 okulumuzda toplam 169 derslik ve ortak kullanım alanı temizlenmişti. Bunun yanı sıra yine bu okullarımızda boya, badana ve tadilat ile çevre düzenlenmesi gibi işlemler gerçekleştirilmişti. Bugüne kadar dört bin sıra da tadilattan geçirildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Şefliği ile yapılan işbirliğiyle Kurşunlu Kaplıcaları Mevkii'nde 650 çam fidanı dikildi. Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine Afrin Şehitleri adına 300, İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine 100, Salihli Beş Eylül İlkokulu bahçesine 50 adet zeytin fidanı dikildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde ayrıca Salihli Şehitler Ormanı oluşturuldu. Buraya da 330 adet fidan dikimi yapıldı."



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