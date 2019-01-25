Hortumun dereye uçurduğu otomobildeki Buse aranıyor (3)

PAKDEMİRLİ: İNŞALLAH KIZIMIZA CANLI ULAŞIRIZ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Kemer ilçesinde dün hortumun Ağva Deresi'ne savurduğu otomobildeki Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmalarını olay yerinde inceledi. Vali Münir Karaloğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de katıldığı inceleme çalışmalarında Bakan Pakdemirli, baba Ahmet Acar'ın koluna girerek, teskin etmeye çalıştı. Pakdemirli, olay yerindeki çalışmaları koordine eden İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur'dan da bilgi aldı. Tuğgeneral Aktemur, Ankara'dan 12 kişilik profesyonel ekibin çalışmalara katıldığını belirterek, deniz ve derede 21 dalgıcın arama çalışmalarına katıldığını söyledi. Aktemur, "Şu anda bir şeye ihtiyacımız yok. 2 Sahil Güvenlik botu denizde arama yapıyor. Aracın içinde Buse yoktu, camların hepsi patlaktı" dedi.

Bakan Pakdemirli ise gazetecilere yaptığı açıklamada, dün yaşanan sel ve afette Kader Buse Acar'ın kaybolduğunu söyledi. Pakdemirli, "Kızımız kayıp. Devletin her imkanını kullanarak, kızımıza ulaşmaya çalışıyoruz. İnşallah canlı ulaşırız. Çalışmalar devam ediyor. Fırtına Antalya'da 8 ilçeyi etkiledi. En çok hasar Finike ve Kumluca'da" diye konuştu.

Kader Buse'nin babası Ahmet Acar da hastanede tedavisi süren eski eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Acar, "Dün şuuru açık değildi, bir şey söylemiyor. Beni ziyarete gelirken, hortum arabayı dereye uçurmuş" dedi.

Olay anında otomobile kadar giden ve araçla birlikte sürüklenen sanayi esnafı Edip Reyhandalı (50) ise "Sanayiden çıktık, hortum dağıtmıştı ortalığı. O esnada kanalda 3 kişiyi gördük. Bayanla uğraşıyorlardı. O esnada yardımcı olalım, dedik. Bayanı çıkardık. Kadın bağırıyordu, 'Çocuğum var, çocuğum var' diye. Ben 6- 7 yaşlarında çocuk düşünerek, hemen üstümü çıkardım, suya atladım hemen" diye konuştu.

Öte yandan arama çalışmaları devam ederken, bazı dalgıçlar, fenalık geçirdi. Sudan çıkarılan dalgıçlara, önce diğer dalgıçlar daha sonra olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti.



Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, ()



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