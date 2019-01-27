ARAMALARIN BUGÜNKÜ BÖLÜMÜ SONLANDIRILDI
Antalya'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına, havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi. Kemer Sanayi Sitesi önünde başlanan çalışmalara, 186 kişilik ekip katıldı. Çalışmaların sonlandırılmasının ardından ekipler, yarın yapılacak aramaların nerede yürütüleceğiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Hortumun dereye sürüklediği araçta kaybolan Buse aranıyor (3)
ARAMALARIN BUGÜNKÜ BÖLÜMÜ SONLANDIRILDI Antalya'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına, havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi. Kemer Sanayi Sitesi...
ARAMALARIN BUGÜNKÜ BÖLÜMÜ SONLANDIRILDI
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