Hortumun dereye sürüklediği araçta kaybolan Buse aranıyor (3)

ARAMALARIN BUGÜNKÜ BÖLÜMÜ SONLANDIRILDI

Antalya'nın Kemer ilçesinde hortum nedeniyle dereye sürüklenen otomobilde kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına, havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi. Kemer Sanayi Sitesi önünde başlanan çalışmalara, 186 kişilik ekip katıldı. Çalışmaların sonlandırılmasının ardından ekipler, yarın yapılacak aramaların nerede yürütüleceğiyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.