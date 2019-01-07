Hisarcık'ta zeka oyunları turnuvası

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından İlkokullar arası Zeka Oyunları Turnuvası düzenlendi.

Cumhuriyet İlkokulu'nda gerçekleştirilen Zeka Oyunları Turnuvası final müsabakalarına Cumhuriyet İlkokulu'ndan 4, Atatürk İlkokulu'ndan 2, Kutluhallar, Dereköy ve Karbasan ilkokullarından 1'er grup olmak üzere toplam 42 öğrenci katıldı. Müsabakalarda Qbitz, Mangala, Setcart, 9 Taş ve Piramit oyunları oynandı.

Turnuva sonunda Mangala oyununda; Tuğçe Beler birinci, Eylül Kantekin ikinci, Ömer Ünlü üçüncü oldu. Qbitz oyununda; Fadime Ölmez birinci, Halime Atasoy ikinci, Yiğit Mahrum üçüncü oldu. Setcard oyununda; Merve Okay birinci, Erva Zülal Sevinç ikinci, Sevim Azra Çiçek üçüncü oldu. 9 Taş oyununda; Mustafa Akpınar birinci, Eyüp Tarık Eroğlu ikinci, Ahmet Kahraman üçüncü oldu. Piramit oyununda; Kamil Arda Akça birinci, Zekeriya Şen ikinci, Kamil Mintaş üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere Kaymakam Furkan Başar, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Ali Özdemir ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sebiha Kaya tarafından çeşitli hediyeler verildi.

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