Hırsızlık şüphelisi kadın yakalandı

ESKİŞEHİR'de 10 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan Y.U. isimli kadın, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili başlattığı çalışmada, şehir merkezindeki 10 evden yapılan hırsızlık olaylarını Y.U.'nun gerçekleştirdiğini tespit etti. Y.U., Yeşiltepe Mahallesi'ndeki evinde polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Çok sayıda suçtan kaydı bulunan şüphelinin evinde yapılan aramada, çalıntı oldukları belirlenen ziynet eşyaları ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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