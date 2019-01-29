Hırsızlık için evine girdikleri komşularını boğazından bıçakladılar

YALOVA’nın Çınarcık ilçesinde Mert Y. (17) ve arkadaşı Burak A. (18), hırsızlık amacıyla girdikleri komşu evde, sese uyanan ev sahibi Halil İbrahim K.’yi (27) boğazından bıçakladı. Halil İbrahim K. hastanede tedaviye alınırken, 2 şüpheli gözaltına alındı.Olay, önceki gün Çınarcık ilçesinde meydana geldi. Mert Y. ve arkadaşı Burak A., hırsızlık amacıyla aynı binada oturan komşuları Halil İbrahim K.'nin evine balkondan girdi. Gelen seslere uyanan Halil İbrahim K. ile hırsızlar arasında arbede çıktı. Şüpheliler, ev sahibinin boğazına bıçak saplayıp, bir miktar para ve cep telefonunu alarak kaçtı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil İbrahim K.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla dün 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Mert Y. ve Burak A., emniyetteki ifadelerinde bıçağı ormanlık alana attıklarını, paraları harcadıklarını, telefonu da sattıklarını söyledi. Suç aleti bıçak şüphelilerin belirttiği yerde bulundu. Mert Y. ve Burak A., ‘yağma, kasten yaralama ve konut dokunulmazlığı ihlali’ suçlamaları ile Yalova Adliyesi’ne sevk edildi.

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