Hindistan Nehir Kıyısında Gömülü Yüzlerce Ceset Bulundu

Polis, sığ kum mezarlarına gömülü veya Ganj Nehri kıyılarında yıkanan cesetlerin kurtarılmasını araştırmak için kuzey Hindistan'daki köylülere ulaşıyor ve sosyal medyada Covid-19 kurbanlarının kalıntıları olduğuna dair spekülasyonlara yol açıyor.

Polis, ciplerde ve teknelerde mikrofonlu portatif hoparlörler kullanarak insanlardan cesetleri nehirlere atmamalarını istedi. Polis, "Son ayinleri gerçekleştirmenize yardımcı olmak için buradayız" dedi. Cuma günü yağmurlar, Uttar Pradesh eyaletinde bir şehir olan Prayagraj'da nehir kıyısındaki sığ kum mezarlarına gömülen cesetlerin örtülerini açığa çıkardı.

Eyalet hükümeti sözcüsü Navneet Sehgal, Pazar günü yerel basında geçtiğimiz iki hafta içinde 1.000'den fazla Covid-19 kurbanının cesedinin çıkarıldığı yönündeki haberlerini yalanladı. "Bahse girerim bu bedenlerin Covid-19 ile ilgisi yoktur" dedi.

Bazı köylülerin, dini öneme sahip bazı dönemlerde Hindu geleneği nedeniyle, geleneksel olduğu gibi ölülerini yakmadıklarını ve onları nehirlere veya nehir kenarlarında mezar kazılarına bıraktıklarını söyledi. K.P. Kıdemli bir polis memuru olan Singh, yetkililerin Prayagraj nehri kıyısında Covid-19'dan ölenler için bir ölü yakma yeri ayırdıklarını ve polisin artık nehir kıyısında cenazelere izin vermediğini söyledi.

Sehgal devlet yetkilileri nehir kıyısında "az sayıda" ceset bulduklarını söyledi, ancak bir rakam vermedi.

Cesetlerin yakılmasına yardımcı olan hayırsever bir organizasyon olan Bondhu Mahal Samiti'nin bir üyesi olan Ramesh Kumar Singh, kırsal kesimlerde ölüm sayısının çok yüksek olduğunu ve fakir insanların fahiş performans maliyeti nedeniyle nehirdeki cesetleri elden çıkardığını söyledi. Ölü yakma maliyeti 15.000 rupiye (210 $) kadar üç katına çıktı.

Geçen hafta sağlık yetkilileri, komşu Bihar eyaletindeki Ganj Nehri kıyısına çarpan 71 cesedi ele geçirdi.

Yetkililer otopsi gerçekleştirdiler ancak çürüme nedeniyle ölüm nedenini teyit edemeyeceklerini söylediler.

Ayrıca geçen hafta Uttar Pradesh eyaletinin başkenti Lucknow'un 25 mil güneybatısındaki Unnao bölgesindeki nehir kıyısındaki iki yerde kuma gömülmüş bir düzine ceset bulundu. Bölge Yargıcı Ravindra Kumar, ölümlerin nedenini belirlemek için bir soruşturma başlatıldığını söyledi.

Hindistan'ın iki büyük eyaleti, toplamda yaklaşık 358 milyon insanla Uttar Pradesh ve Bihar, yıkıcı ölü sayısıyla ülke çapında yaşanan dalgalanmada en kötü etkilenenler arasında yer alıyor. Bahtsız köylüler, hastaları tedavi için yakındaki kasaba ve şehirlere götürüyor, çoğu yolda ölüyor, Hindistan'ın çökmekte olan sağlık hizmetinin kurbanları.

Hükümet sağlık uzmanı olan Dr. V.K. Paul, haftalardır rekor seviyelere ulaştıktan sonra, yeni vaka sayısının dengelendiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Pazar günü, Cumartesi günü 326.098 olan son 24 saatte 311.170 doğrulanmış vaka bildirdi.

Ayrıca, toplam ölüm sayısını 270.284'e çıkaran 4.077 ek ölüm bildirdi.

Uzmanlar, her iki rakamın da neredeyse kesinlikle eksik sayıldığını söylüyor.