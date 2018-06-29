Hindistan'da kök hücre nakli olmak istiyor

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN'da, kas hastalığı nedeniyle yürüyemeyen Oğuz Gürdal Gülşen (24), Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği'nin aracılığıyla Hindistan'da kök hücre nakli olabileceğini öğrendi. Nakil olmak istediğini; ancak masrafını karşılayacak durumlarının olmadığını belirten Gülşen, "Yardımseverlerden yardım bekliyoruz" dedi.

Bartın'ın Gökçekıran köyü Kadı Mahallesi'nde oturan Oğuz Gürdal Gülşen, 17 yıl önce kas hastalığı olan 'Duchenne Musküler Distrofi’ye yakalandı. Gülşen, 2005 yılından sonra hastalığı ilerleyince yürüyemez hale geldi. Sadece başını oynatabilen Gülşen, vücudunun hiçbir yerini kullanamıyor. Türkiye'de kurulan Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği aracılığıyla Hindistan'daki bir hastanede kök hücre nakli olabileceğini öğrendiğini anlatan Gülşen, nakil işleminin pahalı olduğunu ve bunu karşılayacak durumlarının olmadığını söyledi.

Gülşen, "Hastalıkla ilkokuldan bu yana mücadele ediyorum. Sürekli bu hastalıkla uğraşıyorum. Normal zamanlarda hep yatarak, televizyon izleyerek, geçiriyorum. Hindistan'a giderek, tedavi olmak istiyorum, hastalığın yavaşlatılması sağlanacak. Yardımseverlerin yardımı bekliyorum" diye konuştu.

Kas hastası Oğuz Gürdal'ın babası, emekli madenci Efdal Gülşen, evde oğlunu sırtına alarak, ihtiyaçlarını gidermesine yardımcı oluyor.

Annesi Ayşe Gülşen ise oğlunun tedavi masrafı için yardım beklediklerini belirterek, "Oğlum kas hastası olduktan sonra 2005 yılından bu yana artık hiç hareket edemiyor. Son 2 yıldır durumu daha da kötüye gitmeye başladı. Eylül ayı başında dernek aracılığı ile kök hücre nakli yapılacak; ama bu sadece biraz daha hastalığını yavaşlatacak. Bu tedavinin yapılabilmesi için bizlere 100 bin TL'ye ihtiyacımız var. Bunu da karşılayamıyoruz. Yardımseverlerden yardım bekliyoruz" dedi.



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