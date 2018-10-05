Hepsiburada ‘Kış Lastiklerinde Erken Fırsatlar’ kampanyasını başlattı

İSTANBUL, () TRAFİK yönetmeliği gereğince her yıl 1 Aralık itibariyle başlayan kış lastiği kullanma zorunluluğu kapsamında kış lastiklerine geçiş yapılması gerekiyor. Güvenli bir sürüş için mevsimine uygun lastik seçiminin büyük önem taşıdığını vurgulayan Hepsiburada yetkilileri, 'Kış Lastiklerinde Erken Fırsatlar' kampanyasını başlattı.

Kış lastiklerine özel olarak hazırlanan kampanya, yaklaşık 30 lastik markasının farklı ebat ve özelliklerde 500’ü aşkın çeşidini kapsıyor. Kampanyada yüzde 30’a varan indirimler de sunuluyor.

TÜKETİCİLER HER SENE DAHA DA BİLİNÇLENİYOR

Müşterilerinin kış lastiği alışveriş eğilimlerini inceleyen Hepsiburada’nın verilerinde sürücülerin güvenliği ön planda tutmasıyla her sene daha da bilinçlendiği ortaya çıktı. Oto lastiklerine olan talebin Eylül 2018’de geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 16 oranında arttığını kaydeden Hepsiburada’da, en çok Nokian, Continental, Goodyear ve Lassa markaları tercih edilirken, Continental lastiklerine olan talep geçen senenin aynı dönemine göre 6 kat arttı. En çok rağbet gören ebatlar ise binek arabalara yönelik satışa sunulan 205/55 R16, 185/65 R15 ve 195/65 R15 oldu. Türkiye’de en çok 25-35 yaş aralığı lastik alışverişi yapılırken, erkeklerin kış lastiğine olan ilgisinin yoğunluğu dikkat çekti. Kadınların kış lastiklerine gösterdikleri talebin geçen seneye göre yüzde 35 arttığı belirtildi.

İnternetten en fazla kış lastiği alan iller ise İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, İzmir ve Konya olarak sıralandı.

KIŞ LASTİĞİ ALIRKEN DİKKAT

Hepsiburada yetkililerinden yapılan açıklamada, özel olarak tasarlanan kış lastiklerini seçerken sadece lastiğin özelliklerini değil, yaşanılan şehrin yol ve mevsimsel özelliklerinin de dikkate alınması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, lastiklerin aracın standart lastik ebadından daha geniş olması, yol tutuşunun azalmasına neden olduğu, bu nedenle kullanılacak tüm kış lastiklerinin arabanın standart ebadına sahip olması gerektiği belirtildi. Üzerinde kış lastiği amblemi olan lastiklerin, karlı yolların yanı sıra kuru ve ıslak zeminde de performans gösterdiği ortaya çıktı.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAK BÜTÇEYE DE KATKI SAĞLIYOR

Kış lastiği takmak hem yol güvenliğinin sağlanması, hem de maddi kayıplara uğramamak adına önemli olduğunu belirtildiği açıklamada, kış mevsiminin gerektirdiği lastiklerin takılmasıyla birlikte; buzlanma, yağış ve kardan dolayı oluşan kaygan ve tehlikeli zeminlerden dolayı meydana gelebilecek olası kazalar ve maddi risklerin de önlenmiş olduğu belirtildi. Kış lastiklerini önerilen kilometre süresince kullanmak, lastiklere gerekli bakımları yapmak, gibi önlemler uzun vadede tasarruf sağlıyor.

KIŞ LASTİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Kış lastikleri özel karışımı sayesinde 7 derecenin altındaki hava şartlarında sertleşmeyerek, tutunma özelliklerini koruyor ve sürüş emniyeti sağlıyor. İçeriğindeki yüksek silika oranıyla ıslak zeminde sürüş emniyetini artırıyor. Karlı, erimiş ve çamurlu yüzeylerde yaz lastiklerine göre çekiş gücünde yüzde 25’e varan avantaj sağlıyor.