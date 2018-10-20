Hepsiburada, bu yıl yeniden ‘En Cool Marka’ seçildi

İSTANBUL, () - MARKETİNG Türkiye’nin her yıl hazırladığı araştırma sonuçlarına göre, 2018’in En Cool Markaları, ‘Cool Gece’ adıyla gerçekleştirilen etkinlikte sahiplerini buldu. Ödül töreninde Online Alışveriş kategorisinde ‘En Cool Marka’ seçilen Hepsiburada’nın ödülünü Pazarlama Grup Başkanı Yüce Zerey teslim aldı.

Marketing Türkiye için Roamler Türkiye’nin bu yıl dördüncüsünü gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre Hepsiburada, online alışveriş kategorisinde ‘En Cool Marka’ seçildi. Bu yıl tekrar en cool marka seçilmekten ötürü gurur duyduklarını paylaşan Hepsiburada Pazarlama Grup Başkanı Yüce Zerey, “Bu önemli araştırmada 4 yıldır kendi kategorimizde ödül aldığımız için çok mutluyuz. Bu başarıyı sürdürebilmek için de yaptığımız işte müşterilerimizi odak noktasında tutmaya devam edecek ve onların hayatını kolaylaştıracak hizmetler, teknolojiler sunmayı sürdüreceğiz” dedi.

YENİLİKÇİLİĞE ODAKLANAN MARKALAR BİR ADIM ÖNE GEÇİYOR

‘En Cool Markalar’ araştırması, ‘crowdsourcing’ yöntemiyle 25 Haziran-10 Ağustos tarihleri arasında yeni nesil bir pazar araştırma şirketi olan Roamler Türkiye’nin mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirildi. Araştırmaya Türkiye’yi temsilen 12 bölgeden yüzde 50 kadın, yüzde 50 erkek 750 Roamler kullanıcısı katılarak fikirlerini belirtti. Araştırma verilerine göre gençlere yönelik reklam kampanyaları yapan, yenilikçiliğe odaklanan ve sosyal medyadaki trendleri etkin olarak takip eden markalar ‘cool’ olma yarışında bir adım öne geçiyor.