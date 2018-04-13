Hendek'te 3.8 büyüklüğünde deprem

Ahmet ÇİLECİ/HENDEK (Sakarya), () - SAKARYA'nın Hendek ilçesinde Richter Ölçeği'ne göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 16.38'de merkez üssü Hendek olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler kısa süreli korku yaşadı. Deprem herhangi bir hasara neden olmadı.