Hem saz çalıyor hem ayakkabı tamir ediyor

Osman ŞİŞKO- Enver Fatih TIKIR/BURSA, () - BURSA'da 50 yıldır baba mesleği ayakkabı tamirciliği yapan Salih Zimitoğlu (61), müzik tutkusundan da vazgeçmiyor. İşyerinde fırsat buldukça saz çalıp, türkü söyleyen Zimitoğlu, "Ayakkabı tamiri için gelenlere istemeleri halinde müzik ziyafeti sunuyorum. Sadece beni dinlemek için gelenler de var" dedi.

Merkez Osmangazi ilçesi Beşevler Mahallesi'ndeki iş yerinde ayakkabı tamirciliği yapan ilkokul mezunu Salih Zimitoğlu, 20 metrekarelik dükkânında ayakkabıları onarırken, müzik tutkusundan da vazgeçmiyor. Trabzon doğumlu olan Zimitoğlu, "Gençlikte bir hayalim vardı. Türk halk müziğini çok sevdiğim için bağlamaya karşı ilgim vardı. Sonunda bağlama çalmayı öğrendim. İşyerimde ayakkabıları tamir ederken müşterilerimin istemesi halinde onlara bağlama çalıyorum. Türküleri birlikte söylediğimiz de oluyor. Kendilerine çay ikram ediyorum, öğle saatleri olursa hazırladığım yemeği de birlikte yiyoruz" dedi.

Sosyal medyada da ilgi gören Salih Zimitoğlu, şunları anlattı:

"Bazen 'Hacı abi müsaade eder misin, çalıyorsun biz de çekebilir miyiz?' diye soruyorlar. 'Çekin sıkıntı yok' diyorum. Türkülerimiz internet ortamına taşındı. İki yüz binlerin üzerinde izlenme var. Biz halk çocuğuyuz, halk müziğini severim. YouTube'da yayınladığım kliplerim var. Ben bile bu sayede bilgisayar kullanmasını öğrendim. İzleyenlerin sayısının her geçen gün daha da artıyor. Müzikle ilgili herhangi bir beklentim ya da amacım yok. Meşhur olmak gibi bir düşünce içinde değilim. Sadece hobi olarak bu işi yapıyorum ve bundan büyük keyif alıyorum. Benim dışımda ailem, yakınlarım ve müşterilerim de büyük keyif alıyorlar.''



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