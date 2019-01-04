Hem hukuk mücadelesini kaybetti hem de sağlığını

BURSA’da merkez ilçe belediyesinde taşeron firmaya bağlı çalışan 4 çocuk, 10 torun sahibi Emine Arık (59), boş çikolata kutusunu aldığı için 16 yıldır çalıştığı kurumdan tazminatsız işten çıkartılınca başlattığı hukuk mücadelesini kaybederek, hüsrana uğradı. Çalışma hayatında hiç disiplin cezası almadığını, görev yaptığı kurumda amir ve memurlara karşı hatası olmadığını savunan Arık, 'hırsızlık' suçlanmasına tepki göstererek, "8 yılda sağlığım elimden gitti. Bağırsaklarımdan ameliyat oldum. Hakimler, oy çokluğu ile karar verirken hiç mi vicdanları sızlamadı? Ben hakkımı istiyorum” dedi.Bursa’da bir merkez ilçe belediyesinde taşeron temizlikçi işçisi olarak çalışan Emine Arık, 2010 yılında iddiaya göre, vestiyerde gördüğü çikolata kutusunu boş zannedip dikiş iğne ve ipliklerini koymak için aldı. Kendisine hediye gelen paketi arayan personel ise konuyu özel güvenlik görevlisine iletti. Yapılan incelemede, boş olduğu tahmin edilen çikolata kutusunun temizlik görevlisi Emine Arık tarafından alındığı belirlendi. Kutuyu, iğne-iplik koymak için aldığını belirten Emine Arık hırsızlık suçlamasını reddetti. İncelenen kamera görüntülerinde Emine Arık’ın çikolata kutusunu aldığı tespit edilince tazminat ödenmeden işten kovuldu.YEREL MAHKEME TEMİZLİKÇİ KADINI HAKLI BULDUBursa 2’nci İş Mahkemesi’nde avukatı ile birlikte hukuk mücadelesi başlatan Emine Arık, tazminat davası açtı. Tazminat davasını kazanan Arık hakkındaki karar, Yargıtay 22’nci Hukuk Dairesi’nce, kimsenin bulunmadığı sırada başkasına ait çikolata kutusunu alarak kendisine mal etmesinin doğruluk ve bağlılığa uymayan davranış niteliğinde olduğu gerekçesiyle bozuldu. Yerel mahkeme yine eski kararında direndi. Bu defa Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 8 yıl sonra mahkeme kararını "Belirtilen maddi ve hukuki olgular gözetilerek davacının kıdem tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile kabulü doğru olmamıştır'' gerekçesiyle ve oy çokluğu ile bozdu.'SAĞLIĞIM BOZULDU, AMELİYAT OLDUM'Kurumda, 16 yıllık çalışma süresi içerisinde tüm çalışanların sevgisini kazandığını belirten Emine Arık, Demirören Haber Ajansı’na () konuştu. Çöplerin atıldığı alanda gördüğü boş çikolota kutusunu aldığını söyleyen Emine Arık, "Şirketin şefi, olay günü yanımıza gelerek, çikolata kutusunu sordu. İçinin dolu olduğunu belirtti. Ben de o çikolata kutusunun boş olduğunu, içine iğne, iplik, düğme gibi malzemeleri koymayı düşündüğümü söyleyip aldım dedim. Hırsızlıkla suçlandım. Kutuyu evime dahi getirmedim. Haklılığımı ispat için başlattığım hukuk mücadelemi ve sağlığımı kaybettim. Psikolojim bozuldu. Bağırsak ameliyatı geçirdim. 8 yıl nasıl yaşadım, bir ben biliyorum. Yerel mahkeme hakimi, dosyada A’dan Z’ye herşeyi delillendirip lehime karar verdi. Hatta, hakim bey olay yerine keşfe gelince 'Burası çöplükmüş. Bu işi kaybedersen, mesleğimi bırakacağım' dedi. Hakkımda oy çokluğu ile karar veren hakimlerin hiç mi vicdanları sızlamadı? Ben hakkımı istiyorum" diye konuştu.FOTOĞRAFLI