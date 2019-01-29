Hem eşini, hem evini kaybetti

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, ()- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde kalp krizinden hayatını kaybeden yüzde 94 engelli Cahit Kapıcı (53), ölümünden 7 ay önce krediyle ev satın aldı. Eşinin ölümünün ardından 12 yaşındaki kızıyla yaşam mücadelesi veren MS hastası Mehtap Kapıcı (48), hayat sigortasını yapan sigorta şirketi bankaya olan kredi borçlarını ödemeyince, oturdukları evi çok düşük bir bedelle satıp, kiraya çıkmak zorunda kaldı. Sigorta şirketinin taahhüdünü yerine getirmediğini öne süren avukatı Salih Emrah Ertan, ailenin mağduriyetinin giderilmesi için hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.

Karşıyaka ilçesinde Milli Piyango bileti satan, aksayarak yürüyüp, güçlükle konuşabilen yüzde 94 engelli Cahit Kapıcı, Mart 2016 tarihinde ev satın almak için bir bankadan kredi çekti, bu sırada hayat sigortası da yapıldı. Kapıcı, 10 Ekim 2016 tarihinde ise kalp krizi nedeniyle bir belediye otobüsünde hayatını kaybetti. Sigorta şirketi, Kapıcı'nın ölümünden 7 ay önce ev satın almak üzere çektiği yaklaşık 115 bin liralık krediyi, bankaya ödemedi. Kapıcı'nın kredi çekerken sağlık durumuyla ilgili yanlış bilgi verdiği öne sürüldü. Cahit Kapıcı'nın eşi Mehtap Kapıcı (48), sigorta şirketinin kredi teminatını ödememesi üzerine, oturdukları evi değerinden daha düşük bir bedelle satıp, borcu kapatmak zorunda kaldı. Hem eşini, hem evini kaybeden Mehtap Kapıcı, şimdi tuttuğu evin kirasını bile ödemekte güçlük çektiklerini söyledi.

1995 yılında evlendiklerinde pidecilik yapan eşi Cahit Kapıcı'nın, 4 ay sonra kalbindeki sorun nedeniyle bir ameliyat geçirdiğini anlatan Mehtap Kapıcı, kalp kapağının değiştirildiğini dile getirdi. Evlendikten yıllar sonra bir çocuk sahibi olduklarını anlatan Kapıcı, "Kızım 2,5 yaşındayken eşimin beyninde apse oluştu ve kısmi felç geçirdi. 3 ay Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördü. Bilinci kapalıydı. Yoğun bakımdan sonra servise çıktı. Ona bebek gibi baktım. Kimseyi tanımıyordu, hastaneden taburcu olunca konuşmayı öğrettik. Sağ elini kullanamıyor, her ihtiyacını sol tarafıyla karşılıyordu. İki yıl sonra ikinci kez kalp kapağı değişti. Eşim yüzde 94 engelliydi. Bu aşamada ben de rahatsızlandım. 6 yıl önce bana MS teşhisi konuldu. Geçen yıla kadar dışarıda rahatlıkla işimi görüyordum. Ama artık evde bile takılıp düşebiliyorum. Çalışmam mümkün değil" dedi.

Eşinin ilk ameliyatından sonra malulen emekli olduğunu söyleyen Kapıcı, çarşıda piyango bileti satıcılığı yapmaya başladığını belirtti. Eşinin vefatından önce 155 bin liraya bir ev satın aldıklarını anlatan Kapıcı, şöyle konuştu:

"Oturduğumuz ev kendimizindi. Hastaneye daha yakın olmak için yeni bir eve geçmek istedik. Elimizdeki 40 bin liranın üzerine, kredi çektik. Eşimin görünür rahatsızlığı vardı. Konuşması net olarak anlaşılamıyordu. Demek istediklerini ben izah ediyordum. Sağ elini kullanamadığı için imza atamadı. Noterden ismine mühür yaptırıldı ve poliçeye parmak bastı. Aynı gün içinde 10 yıl vadeli kredi onaylandı. Ayda 1800 lira ödemeye başladık. 7 ay sonra eşim eve gelirken otobüste kalp krizi geçirdi ve yaşamını kaybetti. Evi satıp krediyi ödemek zorunda kaldım, ardından kiraya çıktım. Hem evimden oldum, hem de 850 lira kira ödüyorum. Aylık gelirimiz eşimden kalan 1500 lira maaş, çok zor durumdayım."

SİGORTA ŞİRKETİNE DAVA AÇILDI

Müvekkilinin sigorta şirketinin teminatı karşılamaması nedeniyle büyük mağduriyet yaşadığını dile getiren avukat Salih Emrah Ertan da Cahit Kapıcı'nın dışarıdan bakıldığında bile özürünün belli olduğunu söyleyerek kredi onayı verilmesinin şaşırtıcı olduğunu dile getirdi. Ertan, "Sözleşmede kalp rahatsızlığı var mı sorusuna bilgisayardan hayır kutucuğu tıklanmış, kendilerine hiçbir soru sorulmamış. O kısımlara evet işaretlense, belki kredi çıkmayacak. Sigorta şirketinin yükümlülüğü, risk gerçekleştiğinde teminatı ödemektir. Sigorta şirketinin 15 gün içinde bankaya kredi borcunu ödemesi gerekirdi. Sigorta şirketi ödemeyi yapmayınca ailenin kredi taksitlerini aylık ödeme imkanı olmadığından faiz işletilerek icrayla evin satılması tehlikesi ortaya çıktı. Evi düşük bedelle satarak kredi borcunu ödemek zorunda kaldılar" dedi.

Ölüm riski taşıyan bir rahatsızlık durumunda sigorta yapılırken bunu beyan etmenin zorunlu olduğunu ifade eden Ertan, "Poliçeyi düzenleyen kişi bunu sormalı. Özrünün olduğu dışarıdan belli olan bir kişiye, 'herhangi bir sağlık sorunu yok' yazmışlar. Kaza tarihinden bu yana aile hakkını alamadı. Evinden oldu, kiraya çıkmak zorunda kaldı. Çocukları kısıtlı imkanlarla okuyor. Bankanın sigorta şirketine karşı açtığımız dava reddedildi. Karar üst mahkemeden bozulmazsa Yargıtay'a, orası da olmazsa Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak ve bütün yolları deneyeceğiz" diye konuştu.

DİLA KENDİ EVİNİ İSTİYOR

Kapıcı çiftinin kızları Dila Kapıcı ise 7'nci sınıfta öğrenimine devam ettiğini belirterek annesinin kirayı zor ödediğini, yeniden ev sahibi olmak istediklerini dile getirdi.

FOTOĞRAFLI