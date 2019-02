Hem belediye başkanı hem silindir operatörü

Yasin DALKILIÇ/ÖZVATAN (Kayseri), () - KAYSERİ'nin Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, 5 yıldır belediyenin makine parkurunda bulunan asfalt silindirini kendisi kullanıyor. Başkan Demir, "Çevre düzenleme ve asfalt konusunda biraz titizim. İnce dokunuşlar gerektiren her yerde bizzat bulunmam lazım. Bu nedenle silindiri ben kullanıyorum" dedi.

Kayseri'nin 5 bin 413 nüfuslu Özvatan ilçesinden 2014 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimleri'nde belediye başkanı seçilen MHP'li Halit Demir, gün içinde mesaisinin bir bölümünü makamında bir bölümünü ise işçilerin arasında yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarında çalışarak geçiriyor. Genellikle öğlene kadar takım elbise giyip, makamında halkın sorunlarını dinleyen ve personel ile görüşmelerini yapan Başkan Demir, öğleden sonra ise kravatını çıkarıp, iş önlüğünü giyerek, silindirin direksiyonuna geçiyor. Demir, silindir ile yolların asfaltlanması ve tamirinde görev yapıyor.

'İNCE DOKUNUŞLAR GEREKTİREN YERLERDE BULUNMAM LAZIM'

Başkan Demir, belediyenin makine parkurundaki 10 aracın da şoför ve operatörünün bulunduğunu, sadece silindiri kendisinin kullandığını söyledi. İş makinesi kullanma ehliyeti olduğunu belirten Demir, "Çevre düzenleme ve asfalt konusunda biraz titizim. İnce dokunuşlar gerektiren her yerde bizzat bulunmam lazım. Bu nedenle silindiri ben kullanıyorum. Belediyemiz bünyesinde bulunan her aracın kendi operatörü var. Ancak silindir hassasiyet gerektiren bir makine olduğu için bizzat kendim kullanıyorum. Silindir kullanmayı, asfalt çalışmalarında bulunmayı seviyorum" dedi.

İşini severek, yaptığını vurgulayan Özvatan Belediye Başkanı Demir, "Mahalli idarelerde yöneticilik olsun, iş makineleri olsun, belediye hizmetlerinin her bölümü ve kademesinde mümkün olduğu kadar bulunurum. Bu konuların çok yabancısı değiliz. Elimizden geldiği kadar gerek yöneticilik gerekse de iş makineleri kullanımında maharetim vardır. Yapılan işlerin ucundan tutmasanız olmaz. Sahada olmanız gerekiyor, bu işler yapılıyorken. İş makinelerinin her türlüsünü sürebilirim. Silindir ve kepçe en sık kullandığım iş makineleri" dedi.



