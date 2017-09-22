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Hem aldattı, hem ayrılmak istemedi, hem de eşini öldürdü!

Adana'da eşini aldatan ve boşanmak istemeyen Ahmet Kılıç, eşi İmhan Kılıç'ı tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılandı ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

22 Eylül 2017 Cuma 13:30
Hem aldattı, hem ayrılmak istemedi, hem de eşini öldürdü!

6 Kasım 2016'da meydana gelen olayda, pazarcılık yapan Ahmet Kılıç, iddiaya göre başka bir kadınla ilişki yaşamaya başladı. Durumu öğrenen 3 çocuk annesi İmhan Kılıç, boşanmaya karar verip kardeşlerini arayarak kendisini alıp Şanlıurfa'ya götürmelerini istedi. Ahmet Kılıç ise eve gelerek eşi ile tartışmaya başladı. İmhan Kılıç, eşinin elindeki silahı görünce kaçarak yatak odasına girip kapıyı kilitledi. Ahmet Kılıç bunun üzerine odanın kapısına doğru ateş etti. Göğsüne kurşun isabet eden İmhan Kılıç, öldü. Tutuklanan Ahmet Kılıç hakkında 'eşini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Adana 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Son kez hakim karşısına çıkan  Ahmet Kılıç, eşini kaza sonucu öldürdüğünü iddia etti. Kılıç, "Eşim başka bir kadınla olan ilişkimi öğrendikten sonra beni affetmesi için konuştum. Eşim bana 'sana 6 ay süre veriyorum, bu işi temizleyeceksin' dedi. Evliliğimiz gayet iyiydi. Olay günü annem beni arayarak eşimin Şanlıurfa'ya gitmek için hazırlık yaptığını söyledi. Eşim gitmekte ısrar etti.  'Kardeşlerini ara gelmesinler. Yoksa kendimi öldüreceğim. Yuvayı dağıtma, etrafa rezil olmayalım' dedim. Kendisini odaya kilitledi. Belimden silahı çıkarttım. Ağabeyim üzerime geldi, 'silahı bırak' diyerek beni itekledi. Bu sırada silah ateş aldı. İsteyerek ve bilerek ateş etmedim, kazaydı" dedi.

İmhan Kılıç'ın kardeşleri Hüseyin ve Ahmet Kömürcü de sanık eniştelerinin ablalarına şiddet uyguladığını, bu nedenle ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi. Sanığın oğlu Tayfun ve kızı Medine Kılıç ise olayın kazara meydana geldiğini iddia ederek, babalarından şikayetçi olmadı. Mahkeme heyeti, Kılıç'ı, 'Eşini olası kast sonucu öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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