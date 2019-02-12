Helikopter kazası şehidi Yüzbaşı Semih Özcan, Ankara'da toprağa verildi

Arda ERDOĞAN- Haluk KARAASLAN/ANKARA, () - İSTANBUL Çekmeköy'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan (33), memleketi Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğa uğurlandı. Cenaze töreninde şehit eşinin fotoğrafını taşıyan Gizem Özcan, "O benim kahramanımdı" diyerek, gözyaşı döktü.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde, dün test uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan UH-1 tipi askeri helikopterde şehit olan 4 askerden Kara Pilot Yüzbaşı Özcan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Şehit Özcan'ın cenazesi, silah arkadaşları tarafından törenin yapılacağı alana taşındı. Törene şehidin annesi Nezihe ve babası İlhami Özcan ile eşi Gizem Özcan'ın yanı sıra TBMM Başkan Vekili Levent Gök, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve çok sayıda kişi katıldı.

Bakan Akar, şehidin eşine, babasına ve annesine başsağlığı diledi. Tören boyunca şehit eşinin fotoğrafını elinden bırakmayan Gizem Özcan, Akar'a sarılarak, gözyaşı döktü.

'O BENİM KAHRAMANIMDI'

İkindi vakti kılınan cenaze namazından sonra şehit Özcan'ın tabutu, silah arkadaşlarının omuzlarında top arabasına taşındı. Nezihe- İlhami Özcan çifti ile Gizem Özcan, şehit Semih Özcan'ın Türk bayrağına sarılı tabutu taşınırken, arkadan yürüdü. Gizem Özcan, elinde eşinin fotoğrafıyla yürürken, "O benim kahramanımdı" diyerek, gözyaşı döktü. Kara Pilot Yüzbaşı Semih Özcan'ın cenazesi, Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.



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