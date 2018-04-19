HDP'li Baydemir ve Irmak'ın milletvekillikleri Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu düşürüldü 

  ANKARA () - HDP Şanlıurfa Milletvekiki Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekiki Selma Irmak’ın milletvekillikleri Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu düşürüldü.   

HDP'li Baydemir ve Irmak'ın milletvekillikleri Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu düşürüldü 

 

ANKARA () - HDP Şanlıurfa Milletvekiki Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekiki Selma Irmak’ın milletvekillikleri Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucu düşürüldü. 
 

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