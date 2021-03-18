HDP kapatma davasında iddianamenin tüm detayları!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 600 sayfayı aşkın "HDP'nin kapatılması" iddianamesinde HDP ve yöneticilerine çok sayıda suç isnat edildi ve suçlamalar bir bir delillendirildi.

HDP iddianamesi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından hazırlanan iddianamede dikkat çeken ayrıntılar şu şekilde:

- HDP teşkilat binaları PKK'lı teröristlerin buluşma noktası hâline geldi.

- HDP yöneticileri PKK terör örgütünün hedeflerine hizmet etti.

- HDP hiçbir millî konuda Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında bulunmadı.

- HDP, terör örgütü PKK'nın vesayeti altında, PKK yöneticilerinin talimatları yönünde hareket etti. Tüm seçimlere PKK'nın istediği adaylarla girdi.

- HDP yöneticileri ısrarlı bir biçimde bölücü terör örgütü PKK'ya “terör örgütü”, PKK'nın bölücü ve yıkıcı eylemlerini gerçekleştiren teröristlere de "terörist" demedi.

- HDP, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin amacı ve kapsamı açık olan operasyonlarına "işgal girişimi, saldırı, savaş" gibi ifadeler kullanarak PKK'ya destek verdi.

- Devletin, ülkesini ve milletini bölünmez bütünlüğü hâliyle korumak ve toplumun güven, huzur ve birlikteliğini sağlaması için davalı partinin temelli kapatılması da hukuki bir zorunluluktur.

- Davanın ivedilikle görüşülmesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölünmez bütünlüğüne karşı eylemlerin odağı konumuna gelen HDP mutlak surette kapatılmalıdır.

- Terör örgütü PKK'yı, terörü, teröristi ve kanlı eylemlerini lanetlemek şöyle dursun, en küçük eleştiri bile getirmeyen ya da getiremeyen HDP'nin şiddet, terör, örgüt ve teröristi kutsayan ve öven ifadelerinin "ifade özgürlüğü" kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

- HDP hazine yardımlarından küllen yoksun bırakılmalı, banka hesabı bloke edilmeli, ödenmiş Hazine yardımları Hazine'ye iade edilmeli.

687 isim için 5 yıl siyaset yasağı istemi

İddianamede 687 isim için 5 sene siyaset yasağı istendi. Bu isimlerden öne çıkanlar ise şöyle:

Selahattin Demirtaş

Pervin Buldan

Mithat Sancar

Ahmet Türk

Leyla Zana

Ertuğrul Kürkçü

Figen Yüksekdağ Şenoğlu

Sırrı Süreyya Önder

Sebahat Tuncel

Sezai Temelli

Ayhan Bilgen

Meral Danış Beştaş

Selma Irmak

Nursel Aydoğan