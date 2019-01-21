Hayvanseverlere köpek pansiyonu

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - ANTALYA'da 13 yıl önce kurulan köpek eğitim ve üretim çiftliği köpek sahiplerine pansiyon hizmeti veriyor. Tatil veya iş gezisine çıkan hayvan sahipleri, köpeklerini pansiyona bırakıyor. Pansiyon ayrıca güvenlik güçlerine de köpek eğitim hizmeti veriyor. Köpekler özel alanlarda koşarak enerjisini boşaltıyor, ısıtmalı odalarda dinleniyor.

Kundu oteller bölgesinde 2006 yılında Özkan Güzel tarafından kurulan Lara Dog Kennel köpek çiftliği, tatil ya da iş gezisine giden köpek sahiplerine pansiyon hizmeti veriyor. Misafir köpekler için ısıtmalı ve soğutmalı 30 özel kulübenin bulunduğu pansiyonda, doğumhane, oyun alanı ve 3 açık bahçe bulunuyor. Veteriner hekim hizmeti de bulunan köpek pansiyonunda, gebe köpekler için de ayrı bir bölüm mevcut. Köpek sahipleri, günübirlik ya da uzun süreli köpeklerini pansiyona bırakabiliyor. Konaklama yerine göre pansiyondaki günlük bakım ücreti 30 ile 50 lira arasında değişiyor.

Çiftliğin kurucusu Özkan Güzel, pansiyon hizmetinin yanı sıra köpek eğitimi hizmeti de verdiklerini söyledi. İş ve tatil başta olmak üzere şehir dışına çıkmak zorunda kalan ve köpeklerini bırakacak yerleri olmayanlara hizmet verdiklerini anlatan Güzel, "Burada en iyi şartlarda bakımını yapıyoruz. Köpek sahibinin gözü arkada kalmıyor" dedi.

Günlük bakım ücretinin 30 ile 50 lira arasında değiştiğini belirten Özkan Güzel, "Köpeğin maması sahibi tarafından karşılanıyor. Her köpek farklı mama kullanıyor. Onun dışında her türlü bakımı yapılıyor. Köpekler belli saatlerde kulübeden açık alana çıkıyor. Koşuyor, oynuyor ve enerjisini atıyor. Veteriner hekim girişte ve çıkışta hayvanı muayene ediyor. Böylece hastalık ve parazitlere karşı koruyoruz" diye konuştu.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE NARKOTİK VE BOMBA ARAMA KÖPEKLERİ YETİŞTİRİLİYOR

Çiftlikte köpek eğitimi hizmeti de verdiklerini anlatan Özkan Güzel, güvenlik güçleri için narkotik ve bomba arama köpekleri yetiştirdiklerini söyledi. Alman kurdu başta olmak üzere çeşitli ırklardan safkanları yurt dışından getirerek çiftlikte çiftleştirerek yavru elde ettiklerini, bunları da güvenlik güçlerine hizmet vermesi için eğittikleri kaydeden Güzel, "Alman kurt köpeklerinin takip ve izleme yeteneği yüksek. Yavru olarak temin edip, alt yapısını burada oluşturuyoruz. Çiftliğimize son olarak Hollanda çoban köpekleri getirdik. Onları da çiftleştirerek çoğaltıyoruz. Altyapıları tamamlandıktan sonra gerekli şartnamelere uygun olanları jandarma ve emniyet birimlerine vereceğiz" diye konuştu.

ELİTE YAVRU ÜRETİLİYOR

Çiftlik bünyesinde 'Elite Yavru' olarak adlandırılan köpek yavruları da yetiştiriliyor. Aralarında Poleranian Boo cinsi de bulunuyor. Poleranian Boo ırkı köpeklerin küçük ve sevimli köpekler olduğunu söyleyen Güzel, "Dünya üzerinde ünlü sanatçılar başta olmak üzere kadınların çok istediği bu ırk, sevimliliğiyle dikkat çekiyor" dedi.

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