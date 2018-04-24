Hayvanların denek kullanılmasına klipli tepki

DÜNYADA her yıl milyonlarca hayvanın canlı olarak deneylerde kullanılmasına tepki gösteren İzmirli müzisyenler, 24 Nisan Dünya Laboratuvar Hayvanları Günü nedeniyle hazırladıkları Türkçe rock şarkısının klibini internet ortamında yayınladı. İki hafta önce paylaşılan klip, binlerce kez izlendi.

24 Nisan Dünya Laboratuvar Hayvanları Günü nedeniyle 'Gümüş Kaşık' adlı bir şarkı hazırlayıp klip çeken gitarist Gökhan Özden (32), Berke Berkay Özen (22), Savaş Okan Okşit (29) ve yönetmen Burak Alanyalı (32), alternatif birçok deney yöntemine karşı insanları duyarlı olmaya çağırdı. Her yıl yüz binlerce hayvanın bağımlılık yapan ilaçlara, radyasyona, kimyasal maddelere, psikolojik işkencelere ve acı çekmeye maruz bırakıldığını öne süren Gökhan Özden, bilimin ilerlemesiyle birlikte farklı deney yöntemlerinin denenebileceğini dile getirdi. Son dönemde sokak hayvanlarına yönelik şiddet vakalarının iyice kontrolden çıktığını anlatan Özden, 2016 yılından beri sokak hayvanlarına destek amaçlı konserler ve barınaklar için mini yardım kampanyaları düzenlediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Pislick Kedi grubu olarak 24 Nisan Dünya Laboratuvar Hayvanları Günü'nde farkındalık yaratmak için bir klip hazırladık. Klibimiz 10 gün içerisinde birçok insana ulaştı. Tepkiler çok güzel, ülkemizde rock müzik pek kabul gören bir tarz olmamasına rağmen birçok dinleyiciden oldukça motive edici geri dönüşler aldık. Hiçbir sponsorumuz yok, herkes elini taşın altına koydu. İşin içinde sevgi, saygı ve sorumluluk olduğu için ortaya çıkan sonuç gerçekten güzel oldu."

'Savunmasız canlılara karşı şiddete dur' çağrısı yaptıklarını anlatan yönetmen Burak Alanyalı da hayvanlar üzerinde yapılan deneylerin kabul edilemez olduğunu savundu. Klip için gerçekleştirilen çekimlerin 3 gün, montajın ise 1 hafta sürdüğünü dile getiren Alanyalı, "Umarım çalışmamız ses getirir ve amacımıza ulaşırız" diye konuştu.



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