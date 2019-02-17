Hayvanları da kendileri de çadırda yaşıyor

MUŞ'un merkez Ağıllı köyünde küçükbaş hayvan besiciliği yapan Aykut ailesi 10 yıldır kurdukları çadırda hayvanlarıyla birlikte yaşıyor. Yazın 6 ay yaylaya çıktıklarını, geri döndüklerin ise çadır kurduklarını belirten aile, bu hayata alıştıklarını söyledi.Kent merkezine bağlı İnardı köyünde oturan Aykut ailesi, 10 yıl önce küçükbaş hayvan besiciliği yapmaya başladı. Köydeki evleri yetersiz kalan Zeki (49) ve Huri Aykut (48) çifti, 4 çocuklarıyla birlikte komşu köy Ağıllı'ya taşındı. Burada ailesi için ev, hayvanları için de ahır yapma imkanı olmayan Zeki Aykut, köyün uygun bir alanında naylondan çadır kurdu. Hayvanlar için kurduğu çadırın bir köşesine ailesinin yaşaması için de bir bölüm oluşturan Aykut, eşi ve çocuklarını buraya taşıdı. 10 yıldan beri naylon çadırda yaşayan Aykut ailesinin bir çocuğu evlenerek ayrılırken, bir oğulları da vatani görevi için askere gitti. 2 çocuğu da Muş'ta yatılı okuyan ailede naylon çadırda sadece anne ve baba kaldı.Besicilik mesleğinin kendilerine dededen kalma olduğunu belirten Zeki Aykut, yaklaşık 100 küçükbaş hayvan beslediğini söyledi. Zeki Aykut, "Köyün boş bir alanına hem hayvanlarımız, hem de kendimizin barınabileceği naylon çadırlar kurduk. 12 ay sürekli naylon çadırda kalıyoruz" dedi.Kış şartlarında en çok karın yağmasıyla zorlandıklarını, çadırın çökmemesi için günde 3 defa üzerinde temizlik yaptıklarını belirten Zeki Aykut, "Besicilik yaptığımız için hayatımız 12 ay naylon çadırda geçiyor. Ne ev, ne de ahır yaptık. Çadırda yaşamaya alıştık. Naylon çadırın diğer evlerden farkı bizim için yok" diye konuştu.Normal ev hayatı gibi yaşam sürdüklerini söyleyen Huri Aykut (48) ise eşine yardımcı olduğunu söyledi. Çadır yaşamına alıştığını anlatan Huri Aykut, "Çadırın bir bölümünde hayvanları bakıyoruz, bir bölümünde biz yaşıyoruz. Gelen misafirleri de çadır evimizde ağırlıyoruz. Boş zamanımız pek olmaz ama zaman zaman çadırda kurduğumuz televizyonda haberleri izliyoruz. Kış şartlarında hayvancılık her köylü için zor" dedi.

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