Hayvan sevgisi aşılamak için öğrencilerine karne ile birlikte kedi maması dağıttı

BİTLİS’in Adilcevaz ilçesinde öğretmen Gonca Tasalı, hayvan sevgisini aşılamak için öğrencilerine karne ile birlikte kedi maması dağıttı.Adilcevaz ilçesindeki Mehmet Kamile Karahan Ortaokulu'na 3 hafta önce ataması yapılan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Gonca Tasalı, öğrencilerinin hayvanlara karşı duyarlı bireyler olarak yetişmesi için farklı bir etkinlik yaptı. Öğretmen Tasalı, hayvan sevgisini aşılamak için ilk adım olarak, çocuklara karne ile birlikte kedi maması dağıttı. Paketler içinde hazırladığı kedi mamalarını öğrencilerine dağıtan Tasalı, onlardan yaşadıkları mahalledeki kedileri beslemelerini istedi.Öğrencilere hayvan sevgisini aşılamaya çalıştıklarını belirten Tasalı, "İstanbul’dan gelerek 3 hafta önce göreve başladığım. Adilcevaz Mehmet Kamile Karahan Ortaokulu'nda farkındalık yaratmak adına çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamaya çalıştık. Bugün çocuklarımıza karneleri ile birlikte sosyal vicdani sorumluluk adına sokak kedileri için mama hazırlayıp dağıttım. Bu sayede çocuklarımız bu soğuk kış gününde birkaç kediyi doyurarak hem hayvan sevgisini kazanmış olacaklar, hem de güzel bir tatil geçirmiş olacaklar. Aynı zamanda bu sayede çocuklarımızın özgüvenleri de gelişmiş olacak" dedi.

FOTOĞRAFLI