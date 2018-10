Hayata dönüş davası: Sanıklar ifade verdi

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,()-BAYRAMPAŞA Cezaevi'nde 18 yıl önce “Hayata Dönüş Operasyonu'nda" 12 kişinin ölümü ve 29 kişinin de yaralanmasına ilişkin görev sınırlarını aştığı iddia edilen dönemin jandarma görevlisi 196 sanığın yargılandığı davada, ifade veren tutuksuz sanıklar suçlamaları reddetti.

"HİÇBİR OPERASYONA MÜDAHALE ETMEDİM"

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 32. duruşma 11 tutuksuz sanık SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılırken, bir tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu. Sanıklardan Harun Ateş, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "O gün o operasyona katıldım. Ancak içeride yahut dışarda hiçbir operasyona müdahale etmedim. O tarihte Ankara Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı'na Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yapıyordum. Ben normal şartlarda cezaevi bünyesinde çalışmıyordum. O gün ne içeride, ne de dışarıda hiçbir operasyona müdahalede bulunmadım" dedi.

"OPERASYONA KATILMADIM"

Sanıklardan Bayram Ali Er de olay tarihinde Ankara'da Arama Kurtarma Taburunda görevliyken geçici olarak İstanbul'a geldiklerini anlatarak, "Askeri birlikte hazır kıta olarak bekledik. Görevim Arama Kurtarma Taburu'nda arama kurtarma elemanıydım. Orada askeri birlikte hazır kıta olarak Hasdal'da bekledik. Bayrampaşa Cezaevi'ne hiç gitmedim. Dolayısıyla operasyona katılmadım. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum" diye konuştu. Soru üzerine Sanık Er, "Biz sadece kurtarmacı olarak görev yapıyorduk. Amacımız sadece canlı olarak kurtarmaktı. İçeridekilerin sağlıklı ve sağlam çıkarılması eğitimi almadık" diye cevap verdi.

"BİZ ORAYA HERHANGİ BİR CAN ALMAYA GİTMEDİK"

Sanık Fuat Polat da arama kurtarma ekibinde görevli olduğunu, dinleme arama uzmanı olduğunu söyleyerek, "Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı Arama Kurtarma Birliği'nde görevliydim. İstanbul'a 3-4 gün önceden gelmiştik. Operasyon sırasında bahçede bekledik, binanın içine hiç girmedik. Mahkumların araçlara konularak başka cezaevlerine götürüldüğünü gördüm. Operasyonla ilgili görgüye dayalı bilgim yoktur. Ancak silah sesleri geliyordu. Ancak silahı kimin ateşlediği konusunda bir bilgim yoktur. Bizim bulunduğumuz yerden herhangi bir şey gözükmüyordu. Biz oraya herhangi bir can almaya gitmedik. Bizim görevimiz can kurtarmaktı. O sebeple orada bulunduk" ifadelerini kullandı. Savunma yapan diğer sanıklar da suçlamaları reddetti.

DURUŞMA MART AYINA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Telsiz İşleri Genel Müdürlüğü'ne yazı yazarak 19-20 Aralık 2000 tarihine ilişkin telsiz görüşme kayıtlarının varsa gönderilmesinin istenmesine ve Jandarma Genel Komutanlığı'na müzekkere yazılarak müdahale günlük durum raporunun ve varsa ellerinde görüntü kayıtlarının istenmesine hükmetti. Gelecek duruşmada tanık ve 6 tutuksuz sanığın dinlenmesine karar verildi. Duruşma Mart ayına ertelendi.

İDDİANAME

Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2010 yılında hazırlanan iddianamede, 19 Aralık 2000 tarihinde gerçekleşen operasyonda Bayrampaşa Cezaevi'nde 12 kişinin öldüğü 29 kişinin de yaralandığı anlatılıyor. İddianamede 196 şüphelinin “Görev sınırını aşarak gayrimuayyen şekilde birden çok adamı öldürmek" ve "29 kişiyi de yaralamak" iddiasıyla çeşitli oranlarda hapis cezalarına çarptırılmaları talep ediliyor.