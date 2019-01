Hayal'in tekerlekli sandalyedeki yaşamı aikido ile tamamen değişti

Hande NAYMAN/İZMİR , ()- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, geçirdiği çocuk felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan Hayal Öksüz (54), içe dönük hayatından Japon savunma sanatı aikido ile kurtuldu. Ev kadını Öksüz, bu sporda 'siyah kuşak' derecesine yükselerek Türkiye’de tekerlekli sandalyede siyah kuşak sahibi tek kadın oldu.

Karşıyaka’da 1,5 yaşında geçirdiği çocuk felci nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan ev kadını Hayal Öksüz'ün yaşamı, Japon savunma sanatı aikido ile tanıştıktan sonra değişti. Yaklaşık 3 yıl önce kendine güveni olmayan, ailesi olmadan evden çıkamayan, zamanının çoğunu ev temizliği ve örgü örerek geçiren Hayal Öksüz, 2015 yılında düzenlenen Engelsiz İzmir Fuarı’nda aikido yapan sporcuları izlerken tekerlekli sandalyeyle aikido yapan birini gördü. Öksüz, fuarda, 'Aikido engel tanımıyor' takımıyla tanıştı. Karma engellilerden oluşan aikido takımına dahil olan Öksüz, bu spor sayesinde sokağa çıkmaya başladı ve yaşama yeniden tutundu. Disiplinli çalışmasıyla kendisini geliştiren Öksüz, Aikido Federasyonu tarafından 'siyah kuşak' derecesine layık görüldü. Bulgaristan’da bir aikido seminerinden davet aldı. Güzel bir kadro oluşturarak Bulgaristan’da gösteri yaptı. Şimdiki en büyük hayali 2020 Paralimpik Olimpiyatlarında gösteri yapabilmek.

Aikodada engellilerin saldırma imkanı olmadığını, karşı tarafın gücünü kullanarak onları savuşturmak için mücadele verdiklerini anlatan Hayal Öksüz, Türkiye’de tekerlekli sandalyede siyah kemer sahibi olan tek kadın olmanın gururunu yaşıyor.

Aikido ile yaşamının değiştiğini belirten Öksüz, "Çevremden çok korkuyordum. Sokakta düşersem, başıma bir şey gelirse diye ailem de tek başıma dışarı çıkmamı istemiyordu. Aikido ile birlikte her şey değişti. Artık kendime güveniyorum, tek başıma ben her şeyi yapabilirim diyorum" dedi.

YÜN BEBEK ÖREREK KANSERLİ ÇOCUKLARI MUTLU ETTİ

Aikidodan sonra kendine güveni artan Hayal Öksüz, Türk Sanat Müziği solistliği ve koristliği de yapmaya başladı. Karşıyaka Kent Konseyi Engelli Meclisi’nde yönetim kurulu üyesi oldu, engellerinin sorunlarının çözümü için uğraştı. Gönüllü kadınlardan kurdukları toplulukla yün bebek örerek hastanede tedavi gören kanser hastası çocukları sevindirdi, engelli tiyatrosuna katıldı, orada sahne aldı. İşaret dili öğrendi, işaret dili ile şarkılar söyledi. İngilizce ve Japonca öğrendi. Hayal Öksüz, bütün bunları aikido ile başardığını belirterek, "Aikido ile gücümü gördüm, güvenim geldi. Aikido bana her şeyi yapabileceğimi gösterdi ve yeniden hayata tutunmamı sağladı. Şimdi ise Yunanistan ve Lübnan’da aikido gösterisi yapmak için çağrılar var. Oradaki arkadaşlarımızla beraber engelli takımı kurmak istiyoruz" dedi.



FOTOĞRAFLI