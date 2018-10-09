Haber: Alper KORKMAZ - Ersan SAN - İSTANBUL
Marmara Denizi Ahırkapı açıklarında iki geminin sürtüştüğü öğrenildi.
Ahırkapı açıklarında, 130 metre uzunluğundaki TK Roterdam ve 165 metre uzunluğundaki Bosphorus King adlı gemiler sürtüştü. İhbar üzerine Kıyı Emniyeti ekipleri bölgeye sevk edilirken gemilerdeki hasarın ufak çapta olduğu kaydedildi.
(havadan görüntüler) YENİKAPI AÇIKLARINDA İKİ GEMİ SÜRTÜŞTÜ -3
Haber: Alper KORKMAZ - Ersan SAN - İSTANBUL Marmara Denizi Ahırkapı açıklarında iki geminin sürtüştüğü öğrenildi. Ahırkapı açıklarında, 130 metre uzunluğundaki TK Roterdam ve 165 metre uzunluğundaki Bosphorus King adlı...
Haber: Alper KORKMAZ - Ersan SAN - İSTANBUL
YORUM EKLE