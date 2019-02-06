(HAVADAN GÖRÜNTÜ ) YUNANİSTAN BAŞBAKANI ÇİPRAS RUHBAN OKULUNU ZİYARET EDİYOR 

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın İstanbul'da ikinci durağı Heybeliada'da bulunan Ruhban Okulu oldu. Çipras'ın ziyareti öncesinde Heybeliada'da iskeleden itibaren polisin geniş güvenlik önlemi aldı. Heybeliada Ruhban Okulu ve çevresindeki hareketlilik havadan görüntülendi.