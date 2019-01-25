(Havadan Görüntü) Şile'de karaya oturan gemi 37 gündür kurtarılmayı bekliyor

Ali AKSOYER-İdris TİFTİKCİ /İSTANBUL, () ŞİLE Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle karaya oturan Comoros bandralı Natalia adlı kargo gemisini kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar sırasında gemideki yakıt tamamen boşaltılırken, dalgıçlar geminin su altında kalan bölümündeki hasarı tespit etmek için çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından geminin yeniden yüzdürülüp yüzdürülmeyeceğine karar verilecek.





Şile açıklarında 19 Aralık 2018'de, Natalia adlı kuru yük gemisi 04.30 sıralarında yardım çağrısında bulunmuştu. Şiddetli fırtına nedeniyle kıyıya doğru sürüklenen gemi sabah saat 09.00 sıralarında Karaburun mevkiinde karaya oturmuştu. Gemide bulunan 16 personel Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerce kurtarılmıştı. O tarihten bu yana karaya oturduğu yerde bulunan Natalia adlı kargo gemisini kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda geminin depolarında bulunan yakıt tamamen boşaltılırken şu anda dalgıçlar tarafından geminin su altında bulunan kısmındaki hasar tam olarak tespit edilmeye çalışılıyor. Bu çalışmanın tamamlanmasının ardından geminin tekrar yüzdürülüp yüzdürülmeyeceğine karar verileceği öğrenildi.