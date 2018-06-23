İSTANBUL, () CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimi öncesinde düzenlenen son mitingi için Maltepe Miting alanında toplanmalar sürüyor. Alan ve çevresindeki son durum saat 12.00 sıralarında havadan fotoğraflandı.
(Havadan Görüntü) Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi için alanda toplanmalar sürüyor
İSTANBUL, () CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 24 Haziran seçimi öncesinde düzenlenen son mitingi için Maltepe Miting alanında toplanmalar sürüyor. Alan ve çevresindeki son durum saat 12.00 sıralarında havadan fotoğraflandı.
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