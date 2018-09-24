(Havadan fotoğrafla) - Sirkeci Garı'nda 124 yıllık tren rayları...

Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA-Can EROK-İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, () TARİHÎ Yarımada'nın Avrupa'ya açılan kapısı olarak bilinen Sirkeci Garı'nda ise bazı peronlarda halen 1894 yılına ait rayların döşeli olduğu ortaya çıktı.

Türkiye'nin 23 Eylül 1856'da İzmir-Aydın hattının inşaatıyla başlayan demir yolu serüveninde 162 yıl geride kaldı. Tarihî Yarımada'da filmlere, kitaplara konu olan, buluşmaların ve ayrılıkların adresi Sirkeci Garı, şimdi de 124 yıllık raylarıyla gündeme geldi. Tarihî gar ve raylar, havadan da fotoğraflandı.

RAYLAR KURULUŞTAN BU YANA KULLANILIYOR

Fatih'te bulunan ve 2. Abdülhamid döneminde, 3 Kasım 1890'da Alman Mimar August Jasmund tarafından inşa edilen Sirkeci Garı'ndaki tarihi raylar, halen yan yollarda hizmet veriyor Garın 128 yıl önceki açılışının hemen ardından yapılan rayların üzerinde "1894" yılına ait olduğunu belirten tarih yer alıyor. 124 yıllık raylar, ana yolların dışında kalan yan yollarda, depoya giden trenler tarafından hâlen kullanılıyor. İstanbul'dan Batı'ya olan yolculukların yapılmasının sağlaması sebebiyle, "Avrupa'ya açılan kapı" olarak bilinen garda, Alman yapımı Krupp marka rayların, aktif olarak kullanılan en eski raylardan biri olduğu değerlendiriliyor.

12 BİN 710 KİLOMETRE DEMİR YOLU HATTI

2018 yılı verilerine göre, Türkiye genelinde 12 bin 710 kilometre demir yolu bulunuyor. Elektrikli hatların 5 bin 56 km, sinyalli hatların 5 bin 534 kilometre uzunluğunda olduğu biliniyor. Yüksek hızlı, hızlı ve konvansiyonel olmak üzere yaklaşık 12 bin 300 kilometre demir yolunun yapım, ihale ve proje çalışmaları ise devam ediyor. Rayların toplam uzunluğunun 25 bin kilometrenin üzerine çıkarılması hedefleniyor.

ULAŞTIRMA BAKANI, İSTANBUL BANLİYÖ HATTI İÇİN TARİH VERDİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Eksik olan imalatlarımızı da tamamlayıp yıl sonunda bu projeyi İstanbulluların hizmetine sunacağız" dedi.

Turhan, "Gebze-Pendik arası kesimde T1 ve T2 Banliyö hatları istasyonları tamamlanmıştır. Sinyalizasyon sistemlerinin tesisi devam etmektedir. Projemizin gerçekleşme oranı yüzde 92 mertebesindedir. Banliyö hatlarının iyileştirilmesi tamamlandığında Gebze-Halkalı arası 3 hat olacak şekilde demir yolu teşkil edilecektir. 2 hat üzerindeki, Marmaray ile bütünleşmiş şekilde banliyö işletmesi yapılacaktır. 3'üncü hat üzerindeyse şehirlerarası ve yük taşımacılığı yapan yüksek hızlı tren işletmesi yapılabilecektir. Bu hattın hizmete girmesiyle Üsküdar-Sirkeci arasında seyahat süresi 4 dakikada olacaktır. Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme arası 13 buçuk dakika, Söğütlüçeşme-Yenikapı arası 12 dakikaya inecektir. Bostancı-Bakırköy arası 37 dakika, Gebze-Halkalı arası ise 115 dakikada seyahat edilebilecektir" ifadelerini kullandı.

"38 ADET YENİ İSTASYONU HİZMETE SUNACAĞIZ"

Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Haydarpaşa, Bakırköy ve Halkalı istasyonlarında yüksek hızlı tren durabileceğini aktaran Bakan Turhan, "Asya yakasında Ayrılıkçeşme- Gebze arasındaki mesafe yaklaşık 44 kilometredir. Avrupa yakasında Kazlıçeşme ile Halkalı arası 19 buçuk kilometredir. Mevcut 2 hatlı demiryolu sistemi yerine 3 hatlı demiryolu sistemi teşkil edilecektir. 38 adet yeni istasyonu hizmete alacağız" diye konuştu.

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