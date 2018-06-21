Havada kuş uçurtulmayacak...

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, akşam saatlerinde İstanbul Yeni Havalimanı'na yapacağı ilk inişi nedeniyle bölgedeki uçuş yasağının koordinatları yayımlandı.

Yayımlanan NOTAM nedeniyle bölge üzerinde 18.00 ile 23.59 arasında helikopter gibi görerek uçuş yapan (VFR) görevli olmayan devlet hava araçları trafikleri ve tüm sivil VFR trafiklerin bölgeye yaklaşması, girişi ve kalkışı yasaklandı. Konuyla ilgili yayınlanan NOTAM'da, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafınca görevlendirilen Devlet Hava Araçları, ambulans, şehit nakli, arama kurtarma, organ nakli ile İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş ve kalkış yapan ve geçiş müsaadesi olan sivil trafikler hariç görevli olmayan devlet hava araçlarının IFR/VFR trafikleri ve tüm sivil VFR trafiklerin bölgeye yaklaşmasına, girişine ve kalkışına müsaade edilmeyecektir" denildi.