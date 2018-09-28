(Hava fotoğrafları) - Mahallelinin 'Yedikule Bostanı Otopark Olmasın' nöbeti sürüyor

(Hava fotoğrafları) - Mahallelinin 'Yedikule Bostanı Otopark Olmasın' nöbeti sürüyor

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