(Hava fotoğrafları) - 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde Darülaceze ziyaretçilerini bekliyor

(Hava fotoğrafları) - 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde Darülaceze ziyaretçilerini bekliyor

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