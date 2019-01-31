Hatay’da raf ve tezgâhlarda yüksek fiyat denetimi

HATAY İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde semt pazarlarında, market ve manavlarda ürün fiyatları ile ilgili denetime başladı.Hatay İl Ticaret Müdürlüğü koordinesinde; Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı, Hal Müdürlükleri ve Belediyelerin Zabıta Birimleriyle birlikte semt pazarları ve marketlerde başlatılar denetimler sürüyor. Ticaret İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, denetimlerde, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetlerin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapanların tespit edilerek bu kişiler hakkında yasal işlemlerin başlatılmasının amaçlandığı belirtildi. Denetimler rutin olarak devam edeceğinin altı çizilen açıklamada, patlıcan, domates, biber, soğan ve patates gibi 19 ürün başta olmak üzere mevsimine göre toplam 31 ürünün yer aldığı listenin alış ve satış faturaları incelendiği ifade edildi.

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