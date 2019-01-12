Hatay'da baraj kapakları açıldı, mahalle sular altında kaldı

Mehmet KOCACIK/ KIRIKHAN(Hatay), () - HATAY'da etkili olan sağanak yağışın ardından Tahtaköprü Barajı'nın kapakları açıldı ve Amik Ovası sular altında kaldı. Hatay Havaalanı yolu kısmen kapanırken, çok sayıda evi su bastı.

Bir haftadır süren sağanak yağışla Hassa ve Kırıkhan ilçelerindeki tarım arazilerinin sulanması için yapılan Karasu Çayı üzerindeki 184 bin metreküp kapasiteli Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi, 170 bin metreküpe ulaşınca kapaklar açıldı. Barajdan bırakılan su, Karasu Çayı kıyısındaki Kırıkhan ilçesinin Torun, İçada, Karadurmuşla ve Kazkeli Mahalleri ile Hatay Havaalanı çevresini adeta göle çevirdi. Antakya -Hatay Havaalanı yolunun bir bölümü de ulaşıma kapandı. Ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Yaklaşık 1,5 metre yükselen suyun bastığı evlerdeki eşyalar da kullanılamaz hale geldi. Göle dönen mahalleyi vatandaşlar terk ederken, evlerin çevresine kum dökülerek set oluşturulmaya çalışılıyor. Her yıl aynı sorunun yaşadığını söyleyen mahalle sakinleri, bu duruma köklü çözüm bulunmasını istiyor.

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