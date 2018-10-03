Hastası tarafından öldürülen doktor  son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, () BAHÇELİEVLER'de hastası tarafından silahla vurularak öldürülen psikiyatri uzmanı Dr Fikret Hacıosman, son yolculuğuna uğurlanıyor. Hacıosman'ın cenazesi Bahçelievler Mehmet Ülker Camii'ne getirildi.
(FOTOĞRAF)
Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, () BAHÇELİEVLER'de hastası tarafından silahla vurularak öldürülen psikiyatri uzmanı Dr Fikret Hacıosman, son yolculuğuna uğurlanıyor. Hacıosman'ın cenazesi Bahçelievler Mehmet Ülker Camii'ne getirildi. (FOTOĞRAF)
Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, () BAHÇELİEVLER'de hastası tarafından silahla vurularak öldürülen psikiyatri uzmanı Dr Fikret Hacıosman, son yolculuğuna uğurlanıyor. Hacıosman'ın cenazesi Bahçelievler Mehmet Ülker Camii'ne getirildi.
(FOTOĞRAF)