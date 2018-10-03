Hastası tarafından öldürülen doktor  son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, () BAHÇELİEVLER'de hastası tarafından silahla vurularak öldürülen psikiyatri uzmanı Dr Fikret Hacıosman, son yolculuğuna uğurlanıyor. Hacıosman'ın cenazesi Bahçelievler Mehmet Ülker Camii'ne getirildi.  (FOTOĞRAF)    

Hastası tarafından öldürülen doktor  son yolculuğuna uğurlanıyor (1)

Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL, () BAHÇELİEVLER'de hastası tarafından silahla vurularak öldürülen psikiyatri uzmanı Dr Fikret Hacıosman, son yolculuğuna uğurlanıyor. Hacıosman'ın cenazesi Bahçelievler Mehmet Ülker Camii'ne getirildi. 

(FOTOĞRAF)


 

 

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