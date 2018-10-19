Hastanenin bekleme salonundaki çam ağacı şaşırtıyor

İZMİR'in Konak ilçesindeki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ndeki tek katlı MR servisi binasının bekleme salonunda, zeminden yükselip çatıda açılan delikten dışarıya uzanan çam ağacı bulunuyor. Günde onlarca çocuğun girip çıktığı yapının zemininde, ağacın köklerinin olduğu kısım sulama yapılabilmesi için korundu. Gövdenin geçebilmesi için çatıda açılan deliğin etrafı da, yağmurlu günlerde içeriye su girmemesi için köpüklü silikonla kaplanmış durumda. Servisin hasta kayıt bölümünde memur olarak çalışan Sinem Kabaç, çocukların binanın içerisinden geçen ağaç gövdesine çok ilgi gösterdiklerini belirterek, "Çocuklar ellerindeki içme sularını çoğu zaman ağaca döküyor. Biz de periyodik olarak suluyoruz" dedi. Başhekim Yardımcısı ve Uzman Dr. Birsen Tuğrul da bir çocuk hastanesinde, ağacı kesmek yerine böyle bir yöntemi tercih ettiklerini ve böylece ağaçlara önem vermeleri gerektiği mesajını ilettiklerini söyledi.

"ÇOCUKLARIN AĞACA BAKARKEN YEŞİLİN ÖNEMİNİ KAVRAMALARINI İSTİYORUZ"

Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Birsen Tuğrul ise, yapının 2015 yılında inşa edildiğini belirterek, "Ağacı kesmek istemedik. Böyle bir durumda ağacın zarar görüp görmeyeceğini araştırdık, bir problem olmadığı söylendi. Biz de ağacı kesmedik ve kök kısmına çimento attırmadık. Çocukların, bu ağaca bakarak yeşilin, ağacın önemini kavramalarını istiyoruz" dedi.

Hasta çocuklardan 11 yaşındaki Ertuğrul Akalan, bitkileri ve doğayı çok sevdiğini ve evde kendisinin de birçok çiçek ve bitkisinin olduğunu belirterek, ağacın kesilmemesine sevindiğini söyledi.



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