Hastanede şüpheli paket alarmı-2

İlkay DİKİCİ-İSTANBUL -FATİH, Vatan Caddesi'nde bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'nın yanına bırakılan şüpheli bir çanta polisi alarma geçirdi. Ekipler hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Bomba İmha uzmanları şüpheli çantayı fünye ile patlattı. Çantanın boş çıktığı öğrenildi.

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