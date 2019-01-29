Hastane odasında ölü bulunan doktorun cenazesi ailesine teslim edildi

KONYA,()- KONYA'da Seydişehir Devlet Hastanesi'nde kapısı içeriden kilitli poliklinik odasında ölü bulunan kulak, burun boğaz uzmanı doktor İsmail Cem Temel'in (32) cenazesi, ailesine teslim edildi. Temel'in odasında içinde potasyum klorür içeren birkaç ilaç tüpü ile enjektör bulunduğu belirtildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Seydişehir Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Gün içinde 5 ameliyat gerçekleştirip, yaklaşık 100 hastayı muayene ettiği belirtilen doktor İsmail Cem Temel, bel ağrısı şikayeti nedeniyle hemşirelere 'ağırı kesici yapacağım' diyerek koluna damar yolu açtırdıktan sonra odasına geçti. Mesai bitiminde temizlik görevlileri, kapının kilitli olduğunu fark edince Temel'in odasında telefonla görüşme yaptığını zannedip ayrıldı. Bir süre sonra tekrar geri gelen temizlik görevlileri, kapının yine kilitli olduğunu görünce, şüphelenip hastane yönetimine haber verildi.

Kilitli olan kapı açılıp içeri girildiğinde doktor Temel, hareketsiz halde bulundu. Mesai arkadaşları yaptığı kontrolde Temel'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Odasında içinde potasyum klorür içiren birkaç ilaç tüpü ile enjektör bulunan Temel'in kesin ölüm nedeninin otopsi raporundan sonra belirlenecek. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da Temel'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Uzmanlar, yüksek miktarda potasyumun damar içine verilmesinin kanda konsantrasyonu birdenbire artıracağı için kalbi durdurarak ölüme neden olabileceğini belirtti.

CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Bu arada Doktor Temel'in eşi Aslı Bilgiç Temel'in de aynı hastanede deri ve zührevi hastalıkları uzmanı olarak görev yaptığı belirtildi. Temel'in cenazesi sabah saatlerinde hastane önünde yapılan törenin ardından ailesine teslim edildi. Cenazesinin bugün memleketi Niğde'de defnedileceği belirtildi.

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