Hasta yakınının kadın doktora saldırısına tepki gösterildi (3)

TUTUKLANDI
Turgutlu Devlet Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nalan Uygun'u (46) darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını Mustafa F., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
TURGUTLU (Manisa), ()
TUTUKLANDI Turgutlu Devlet Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nalan Uygun'u (46) darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını Mustafa F., sevk edildiği adliyede tutuklandı. TURGUTLU (Manisa), ()
TUTUKLANDI
Turgutlu Devlet Hastanesi'nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nalan Uygun'u (46) darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını Mustafa F., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
TURGUTLU (Manisa), ()