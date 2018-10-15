Hasta sokak köpeği için seferber oldular

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde hastalığı nedeniyle acı çeken sokak köpeğine hayvanseverler ve belediye ekipleri sahip çıktı.

Darıca sahilinde hastalığı nedeniyle yürüyemez halde yol kenarında bulunan ve acı çektiği için zaman zaman inleyen sokak köpeği için seferber olan hayvansever Özlem ve Tuncay Özyavuz çifti, köpeğin üzerini örterek vücut ısısının normale dönmesini sağladı. Baygın haldeki köpeğin kendine gelmesi için zaman zaman ılık su içiren hayvansever çift daha sonra veteriner çağırarak tedavi edilmesini sağladı. Önce özel bir veteriner hekimin müdahalesinin ardından Darıca Belediyesi Veteriner hekimi Muharrem Altıokka köpeğin tedavisiyle ilgilendi. Hayvanın durumunu inceledikten sonra sedyeye alınan sokak köpeği, hayvan nakil aracına konularak barınağa götürüldü.

Köpeğin eski sağlığına kavuşması için tedavi uygulayacaklarını söyleyen Veteriner hekim Muharrem Altıokka, "Hayvandaki hastalığın nedenini henüz bilmiyoruz. Yapacağımız tetkiklerin ardından hastalığı netleşecek ve daha sonra gerekirse ameliyat edeceğiz. Köpeği hayvan barınağına götürüyoruz. Hayvansever vatandaşlarımız köpeğin sağlığı hakkında bizimle iletişime geçerek yapacağımız tedavi ve durumu hakkında bilgi alabilirler" dedi.



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