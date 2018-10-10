Hasankeyf'teki taşınma için İngilizce ve Kürtçe tanıtım filmi

Ferit ASLAN/BATMAN, () - BATMAN'da, yapımı sürdürülen Ilısu Barajı'nın sularının altında kalacak tarihi Hasenkeyf ilçesinden taşınan ve taşınacak eserlerle ilgili Devlet Su İşleri'nce (DSİ) İngilizce ile Kürtçe tanıtım filmi hazırlanarak, video paylaşım sitesi YouTube'dan yayınlandı.

Gövdesi Mardin'in Dargeçit ilçesinde bulunan Ilısu Barajı, su tutulmaya başlanmasıyla tarihi Hasankeyf ilçesini sular altında bırakacak. Hasankeyf'te tarihi yapıların korunması işini üstlenen DSİ 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nce yapılan çalışmaların tanıtılması için İngilizce ve Kürtçe tanıtım filmi hazırlanarak, video paylaşım sitesi YouTube'dan yayınlandı.

SU SEVİYESİ 64 METREYİ BULACAK

'Hasankeyf'te taşınacak eserler filmi' adlı videoda; ilçenin tarihi geçmişi, taşınan ve taşınacak eserler hakkında bilgiler verildi. Su tutulmaya başlanmasıyla su seviyesinin 64 metreye ulaşacağı belirtilen tanıtım filminde; Hasankeyf Kalesi'nin olduğu yerin etkilenmeyeceği, aşağı bölgenin ise tamamen sular altında kalacağı belirtildi.



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