Harran Üniversitesi, FETÖ firarisi profesöre maaş iddiasını yalanladı

ŞANLIURFA'da, Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak görev yaparken, Harran Üniversitesi'ne geçiş yapan, ardından terör örgütü FETÖ üyeliğinden okuldan ihraç edilen ve şu an ABD'de yaşayan eski akademisyen Prof. Dr. Ahmet Sait Yayla'nın 15 Temmuz 2016'dan sonra üniversiteden maaş aldığı iddiaları yalanlandı.

Harran Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada FETÖ firarisi, eski akademisyen Prof. Dr. Ahmet Sait Yayla'nın darbe girişiminden sonra da üniversiteden maaş aldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Bu haberlerin üniversiteyi yıpratmaya yönelik olduğuna değinilen açıklamada şöyle denildi:

"Bazı haber sitelerinde yayınlanan ve Üniversitemiz personellerine ve ilgili makamlara gönderilen videoda 'Harran Üniversitesi FETÖ ile mücadele etmedi' algısı oluşturulmaya çalışılmıştır. Ahmet Sait Yayla ile ilgili bilgilerin doğrusunu kamuoyuna aktarmak zaruri olmuştur. Ahmet Sait Yayla 2014 yılında, Ramazan Taşaltın, rektör atanmadan bir yıl önce, Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümüne profesör olarak atanmıştır. Ahmet Sait Yayla Kasım-2015 de, ABD'de bir konferansa katılmak üzere Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünden yolluksuz yevmiyesiz izin istemiş. Bölüm başkanı Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu 1 haftalık izin vermiştir. O tarihte Ahmet Sait Yayla’nın FETÖ ile olan bağlantısı tam olarak bilinmediği için Üniversitesi Yönetim Kurulu bu izni onaylamış ve Ahmet Sait Yayla ABD’ye gitmiştir."

Yayla'nın izni dolmadan üniversiteye uçakla seyahat edemeyeceğini belirtilen sağlık raporu gönderdiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ahmet Sait Yayla bir haftalık izni dolmadan hemen bir sağlık raporu göndermiş. Sağlık raporuna göre Ahmet Sait Yayla uçakla dahi seyahat edemeyecek derecede hastadır. Sağlık raporu New York Konsolosluğu tarafından da onaylanmıştır. Harran Üniversitesi yönetimi, bu raporun geçerli olup olmadığını, yetkili üst makamlara ve Dışişleri Bakanlığı'na sormuştur. Yetkili makamlar ve Dışişleri Bakanlığı 'bu rapor kabul edilmesi gerekir' şeklinde cevap göndermiştir."

FETÖ firarisi Ahmet Sait Yayla'nın Amerika'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir konferansta Türkiye aleyhinde konuşma yapmasının ardından hakkında soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ahmet Sait Yayla Amerika’da katıldığı bir konferansta Türkiye aleyhine konuşmalar yapmıştır. Harran Üniversitesi yönetimi bu konuşma kayıtları ile ilgili soruşturma başlatmış ve soruşturma sonucunda Ahmet Sait Yayla’nın terör faaliyetine destek verdiği gerekçesi ile 20 Haziran 2016 tarihinde Şanlıurfa Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca soruşturma sonucu Ahmet Sait Yayla’nın ihracı gerektiği kanaati YÖK’e bildirilmiştir. 20 Temmuz'da ilan edilen OHAL kapsamında Ahmet Sait Yayla açığa alınmış ve ihraç edilmiştir. Ahmet Sait Yayla 15 Temmuz 2016’dan sonra üniversiteden herhangi bir maaş almamıştır."



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