Hapis cezası verilen akademisyene şehit ailesine taziye ziyaretinde bulunma yükümlülüğü... 

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () 'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine imza attığı gerekçesiyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan akademisyen Dr. Öğretim Üyesi Gülsün Güvenli hakkında açılan dava karara bağlandı. "Suçlu olduğumu düşünmüyorum. Anayasal hakkımı kullandım" diyen sanık Güvenli, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Mahkeme heyeti, sanığa ayrıca 15 Ağustos 2015'te Hakkari'de terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Komiser Ahmet Çamur'un hakim eşi Gökçen Çamur ve ailesine taziye ziyaretinde bulunma yükümlülüğü de getirdi.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜMÜ KULLANDIM"

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Gülsün Güvenli katıldı. Söz verilen sanık Güvenli, "Suçlu olduğumu düşünmüyorum. Anayasal hakkımı kullandım. İfade özgürlüğümü kullandım. Pişman olmam için suç vasfı olması gerekir. Beraatıma karar verilsin" diye konuştu.

ŞEHİT EŞİNİ VE AİLESİNE ZİYARETTE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Gülsün Güvenli'yi , "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın sabıkasız oluşu, duruşmalardaki tutum ve davranışları ile yeniden suç işlemekten çekineceği hususunda olumlu kanaat oluştuğu gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanığın 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanığın ayrıca Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 231/8-c maddesi gereği, 15 Ağustos 2015'te Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde silahlı terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Komiser Ahmet Çamur'un hakim eşi Gökçen Çamur ve ailesine başsağlığı-taziye ziyaretinde bulunmakla yükümlü tutulmasına hükmetti. Kararın infazının takibinin Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü'ne yerine getirilmesine de karar verdi.